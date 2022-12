VBV-Gruppe besetzt ausgewählte Führungspositionen neu

Wien (OTS) - Österreichs führende Gruppe für betriebliche Altersvorsorge entwickelt sich auch personell kontinuierlich weiter. Im Rahmen von Nachbesetzungen auf Grund von Pensionierungen wurden nun die Führungspositionen in der Verwaltung der VBV-Pensionskasse, in Vertrieb & Kundenservice der VBV-Vorsorgekasse sowie in der Kundenkommunikation der VBV-Vorsorgekasse neu besetzt.

„Wir setzen in der VBV-Gruppe seit vielen Jahren auf Langfristigkeit – auch bei unseren Mitarbeitenden. Viele unserer Mitarbeitenden bleiben Jahrzehnte bei uns. Im Rahmen einiger im Jahr 2023 anstehender Pensionierungen kommt es nun zu Neubesetzungen“, erklärt Mag. Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Wir freuen uns aber auch sehr, dass wir in unseren Reihen zahlreiche Mitarbeitende mit viel Potential haben. Daher können wir die hier frei werdenden Positionen mit internen Kandidaten besetzen. Den in wenigen Monaten in Pension gehenden langjährigen Führungskräften Sigrid Hofmann-Krispel und Mag. Peter Eitzenberger danken wir schon heute für ihre Verdienste.“

DI Clemens Buchmayer, MBA hat mit 1. November 2022 den Bereich Vertrieb & Kundenservice in der VBV-Vorsorgekasse übernommen. Buchmayer war schon seit dem Jahr 2020 in der VBV-Vorsorgekasse stellvertretender Bereichsleiter. Er hat mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, hier im Bereich Vertrieb und Kundenbetreuung bei Raiffeisen Capital Management, der RBI und Valida Vorsorge Management. Die VBV-Vorsorgekasse (Abfertigung NEU) betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigen in Österreich. In den letzten Jahren konnte die VBV ihre Marktführerschaft sehr erfolgreich durch Top Service und hohen Qualitätsanspruch ausbauen. Diesen Weg will der neue Bereichsleiter mit seinem Team im Sinne der Kunden konsequent weiterverfolgen.

Rudolf Glotz übernimmt mit 1. Jänner 2023 den Bereich Verwaltung in der VBV-Pensionskasse. Dieser Bereich ist in vier Teams aufgeteilt und betreut bei den Kunden der VBV-Pensionskasse nahezu 300.000 Anwartschaftsberechtige in mehr als 5.000 Pensionskassenverträgen. Rudolf Glotz ist vor über 25 Jahren in die Pensionskasse eingetreten und konnte am Aufbau und der Organisation des Verwaltungsbereiches maßgeblich mitwirken. Im Jahr 2009 hat er ein spezielles Team für die Betreuung von Großkunden innerhalb der Verwaltung etabliert und die Leitung dieses Teams übernommen. Seit zehn Jahren ist er zusätzlich stellvertretender Bereichsleiter. Sein besonderes Anliegen ist es, mit seinem Team die VBV als größte Pensionskasse Österreichs digital nachhaltig auszubauen, um so mit kontinuierlichen Verbesserungen der Servicequalität gerecht zu werden.

Mag. Rudolf Greinix, MBA hat ebenfalls mit 1. November 2022 zusätzlich zur Leitung der Bereiche Marketing & Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte VBV-Gruppe auch den Bereich Kundenkommunikation in der VBV-Vorsorgekasse übernommen. Rudolf Greinix hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Kommunikations-Funktionen, u.a. in Österreichs damals größter PR-Agentur. Er ist seit 2016 in der VBV tätig und unterrichtet nebenbei an mehreren Fachhochschulen. Das Ziel in seiner neuen Funktion ist ein noch modernerer Zugang in der Kundenkommunikation – einfach, verständlich und verstärkt digital.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at

