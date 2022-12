FW Sommer/Schüssler: „Endlich faire Steuerpolitik für Unternehmer - Senkung der Lohnnebenkosten!“

Niederösterreichs Unternehmer kämpfen an vielen Fronten: Lieferengpässe, explodierende Energiekosten und hohe Steuern.

Wien/St. Pölten (OTS) - Für die Freiheitliche Wirtschaft Niederösterreich ist die Senkung der Lohnnebenkosten als Entlastungsmaßnahme ein Gebot der Stunde.

Für Michael Sommer, Landesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich sichert die Senkung der Lohnnebenkosten Arbeitsplätze und entlastet die ohnehin schwer kämpfenden Unternehmer.

„Mit der Senkung der Lohnnebenkosten werden die Unternehmen entlastet und können sich so weiter ihre fleißigen und hart arbeitenden Mitarbeiter leisten und entsprechend entlohnen. Gerade in Zeiten von explodierenden Energiekosten, Lieferengpässen und unsicherer Auftragslage müssen hier unsere Unternehmer unterstützt werden“, erklärt Florian Schüssler, Landesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich die freiheitliche Forderung.

Scharfe Kritik richten Sommer und Schüssler an die ÖVP in Bund und Land. „Vonseiten der sogenannten Wirtschaftspartei ÖVP und dem mit absoluter Mehrheit in der Wirtschaftskammer ausgestatteten Wirtschaftsbund ist es auffallend still, obwohl man sich gerade in solchen Zeiten ein lautstarkes Einsetzen für die niederösterreichischen Unternehmen erwarten würde. Das ist ein Affront gegenüber den fleißigen Selbstständigen, die unter der Untätigkeit der Regierung in Bund und Land leiden.“

„Die ÖVP und der Wirtschaftsbund müssen endlich in die Gänge kommen und die österreichischen Unternehmen unterstützen!“ fordern Sommer und Schüssler die ÖVP und den Wirtschaftsbund zur raschen Senkung der Lohnnebenkosten auf.

