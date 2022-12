Österreich hat gewählt! Das sind die beliebtesten Thermen des Landes!

Darüber hinaus ruft Thermencheck seine riesige Wellness-Community jedes Jahr aufs Neue dazu auf, die beliebtesten Thermen Österreichs zu wählen und darf als unabhängige Institution die von den Besuchern gewählten Thermen mit dem GOLD, SILBER und BRONZE Award auszeichnen sowie die AUFSTEIGER THERME DES JAHRES prämieren.

Darüber hinaus ruft Thermencheck seine riesige Wellness-Community jedes Jahr aufs Neue dazu auf, die beliebtesten Thermen Österreichs zu wählen und darf als unabhängige Institution die von den Besuchern gewählten Thermen mit dem GOLD, SILBER und BRONZE Award auszeichnen sowie die AUFSTEIGER THERME DES JAHRES prämieren.

Über 180.000 Personen gaben im Abstimmungszeitraum von 12 Monaten ihre Stimme ab und sorgten somit für eine noch nie dagewesene Beteiligung und eine gewichtige Wertigkeit dieser Branche!

Österreichs beliebteste Thermen sind somit:

GOLD Award Gewinner: ROGNER BAD BLUMAU

SILBER Award Gewinner: SOLE-FELSEN-WELT GMÜND

BRONZE Award Gewinner: PARKTHERME BAD RADKERSBURG

sowie der

AUFSTEIGER DES JAHRES Award Gewinner: H₂O KINDER THERME BAD WALTERSDORF

Das gesamte Thermencheck-Team gratuliert den Gewinner-Thermen recht herzlich und freut sich über die tolle Resonanz aus der Branche sowie über die außerordentlich große Beteiligung der Wellness-Community!

Seriensieger Rogner Bad Blumau mit neuem Stimmenrekord!

Exakt 37.546 Personen haben in den vergangenen 12 Monaten für das Rogner Bad Blumau im Steirischen Hügelwiesenland abgestimmt und diese somit zum 8. Mal in Folge zur unschlagbaren Therme Nummer 1 in Österreich gewählt.

Einzigartig, unnachahmlich und überraschend vielseitig – nicht nur durch die bunte Architektur von Friedensreich Hundertwasser und die Vulkania® Heilquelle, die stärkste und heißeste Heilquelle des gesamten Thermen- & Vulkanlands, sondern vor allem auch durch die gelebte Nachhaltigkeit und die besondere Herzlichkeit des Teams.

Ein wahrer Rückzugsort mit einer beachtlichen Gesamtfläche, denn seine Gäste dürfen sich hier auf eine Gesamtfläche von 420.000m², einen 8.500m² großen Wellnessbereich und eine über 3.000m² großen Wasserfläche freuen.

Hohe Qualität zeichnet sich hier wiederholt aus. Unendliche Ruhe, Wärme und Geborgenheit, das verspricht KR Rogner seinen Gästen und diese wählen sein Lebenswerk zum wiederholten Male an die Spitze des Landes. Herzliche Gratulation!

Die Sole-Felsen-Welt Gmünd weiter auf dem Vormarsch!

Im Jahr 2020 mit dem AUFSTEIGER DES JAHRES AWARD prämiert, im Vorjahr mit dem BRONZE AWARD ausgezeichnet und in diesem Jahr mit 33.192 Stimmen zum SILBER AWARD Gewinner gewählt.

Einen gewaltigen Vormarsch im Ranking zur beliebtesten Therme des Landes legt das Sole-Felsen-Bad im niederösterreichischen Gmünd hin!

Mit einem vielfältigen Angebot an Becken und 1.000m² Wasserfläche, tauchen kleine und große Wellnessfans in das Bad Ischler Heilsole Wasser ein oder relaxen in den vielen verschiedenen Entspannungsbereichen samt großzügiger Saunalandschaft.

Über einen Zeitraum von mehreren Wochen in Führung liegend, sah es bereits nach einem Sieg für die Sole-Felsen-Welt aus! Auf der Zielgeraden des Abstimmungszeitraums legte der Seriensieger Rogner Bad Blumau aber nochmals ordentlich zu und überholte die Sole-Felsen-Welt Gmünd aber letztendlich.

Wir sind gespannt auf den Ausgang der Abstimmung im kommenden Jahr… die Sole-Felsen-Welt hat definitiv das Potenzial, ganz oben am Treppchen zu stehen!

Parktherme Bad Radkersburg holt den Bronze Award und zählt somit zu den beliebtesten Thermen Österreichs!

Mit der beeindruckenden Anzahl von 24.540 Stimmen konnte sich die Parktherme Bad Radkersburg, im Süden des Thermen- & Vulkanlandes Steiermark gelegen, in diesem Jahr verdient den Bronze Award holen.

In den vergangenen Jahren konnte die Parktherme das Award Ranking immer unter den Top 5 abschließen und gehört somit mit dem Thermencheck Bronze Award 2022 zu Recht zu den beliebtesten Thermen des Landes!

Mit 2.700m² Wasserfläche und verschiedenen Thermalwasser Quell- und Vitalbecken sowie einem eigenen Erlebnisbereich für Familien und einem 3.000m² großen Saunadorf-Bereich, bietet die Parktherme absolut alles, was das erholungssuchende Herz höherschlagen lässt!

Beeindruckende Entwicklung beim Aufsteiger des Jahres 2022

Eine gewaltige Steigerung von 312% der abgegebenen Stimmen im Vergleich zum Vorjahr konnte die H₂O Kinder Therme Bad Waltersdorf hinlegen!

Exakt 14.212 Personen gaben ihre Stimme der in Bad Waltersdorf im Thermen- & Vulkanland Steiermark beheimateten H₂O Kinder Therme und sorgen somit für die Auszeichnung mit dem Thermencheck Aufsteiger des Jahres 2022 Award.

Die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Therme trifft mit ihrer Ausrichtung auf Kinder und junge Familien eine eigene Zielgruppe und ist somit eine Klasse für sich.

Mag. Michael Semmler, Geschäftsführender Gesellschafter der New Mediacheck GmbH:

