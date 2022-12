SPÖ-Laimer: Grundwehrdiener müssen auf Niveau der Mindestsicherung besoldet werden

Heutiger Beschluss „erster Schritt in die richtige Richtung“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer begrüßt den Beschluss im heutigen Landesverteidigungsausschuss, die Grundvergütung für Grundwehrdiener zu erhöhen: „Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Enttäuschend ist, dass es trotzdem nicht zur tatsächlichen monetären Erhöhung auf Mindestsicherungsniveau gekommen ist.“ ****



Nur durch das Einrechnen jeder einzelnen Sachleistung, auf die ein Grundwehrdiener Anspruch haben kann, kommt man annähernd auf das Niveau der Mindestsicherung. Laimer: „Ganz erreicht die Vergütung die Mindestsicherung auch mit dieser Rechnerei nicht. Unser Ziel bleibt die Besoldung auf Mindestsicherungsniveau in Geldleistungen. In Zeiten der enormen Teuerung ist das umso dringender.“ (Schluss) sd/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at