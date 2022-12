Machen Sie ihren Investments ein Weihnachtsgeschenk

Peter Seilerns Standardwerk: Die besten Aktien der Welt: Mit hochwertigen Wachstumsunternehmen langfristig Rendite erzielen.

Wien (OTS) - Traditionelle Finanzanlagen bieten häufig nicht die Rendite, die Anleger erwarten, gleichzeitig sind Alternative Investments oft keine Alternative. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Investoren zwischen geringem Risiko und hoher Rendite entscheiden müssen, beides gemeinsam ist möglich.

Der erfahrene Profi-Investor Peter Seilern erklärt in seinem sehr erfolgreichen Buch, wie sich unter zehntausenden Aktien diejenigen identifizieren lassen, die herausragende Stabilität mit außergewöhnlichem Wachstum vereinen. Quality-Growth-Aktien sind die ideale Möglichkeit, langfristig erfolgreich zu investieren.

Um die besten Aktien der Welt zu finden, brauchen Sie Geduld und unabhängiges Denken sowie die Zehn Goldenen Regeln, die Sie Schritt für Schritt durch den Auswahlprozess leiten. Diese Regeln definieren exakt jene Parameter, an denen man ein Qualitätswachstums-Unternehmen erkennt. Das Buch wurde für die aktuelle Auflage um einen Abschnitt über ESG erweitert und neu überarbeitet und mit Abschnitten zu den derzeit „heißen“ Themen Inflation, China, Pandemie, Auswirkungen des Ukraine-Krieges etc. aktualisiert. Denn für den anspruchsvollen Anleger, der wirklich daran interessiert ist, das Beste aus seiner Zeit an den Märkten zu machen, ist zu Recht nur das Beste gut genug.

Zum Autor:

Peter Seilern ist Vorsitzender, Direktor und Mehrheitsaktionär von Seilern Investment Management und unter anderem Initiator des bekannten Seilern World Growth Fonds (früher Stryx). Die Firma wurde 1989 gegründet und verwaltet heute ein Vermögen von zirka 2,5 Milliarden US-Dollar. Peter Seilern ist seit 1973 in der Finanzbranche tätig. So war er etwa Portfoliomanager bei der Hambros Bank Limited und verwaltete Privatkundenportfolios für Notz, Stucki & Cie in Genf und London.

Peter Seilern: Die besten Aktien der Welt. Mit hochwertigen Wachstumsunternehmen langfristig Rendite erzielen. Übersetzung: Anatol Eschelmüller, Michael Stadlinger. 3. Auflage. FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH, München, 2022. 24,99 € (in Deutschland) in Österreich 25,70 €, Schweiz etwa 30 sFr.

ISBN Print 978-3-95972-622-1, ISBN E-Book (PDF) 978-3-986092-175-0ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-176-7.

