Vertriebsmanager Günther Wechtitsch startet erfolgreiche Finanzierungskooperation auf neubaukompass.at

München (ots) - Im Mai dieses Jahres übernahm Günther Wechtitsch die Leitung des Vertriebsmanagements am österreichischen Markt der neubau kompass AG. Innerhalb kurzer Zeit gelang es ihm, das Immobilienportal mit dem Fokus auf Neubauprojekten zum Kauf in seinem Heimatland erfolgreich zu etablieren. Renommierte Bauträger und Vermarkter schätzen das Know-how, den Service und die Flexibilität des gesamten Teams in jeder Phase des Vermarktungsprozesses. Die hohe Qualität der inserierten Objekte und die bedienerfreundliche Navigation machen neubau kompass sowohl für Eigennutzer als auch für Anleger zur ersten Anlaufstelle auf dem Weg zur werthaltigen Traumimmobilie.

Jetzt kann Günther Wechtitsch einen weiteren Erfolg verbuchen. Als ehemaliger und langjähriger Banker in der Immobilienfinanzierung konnte er für österreichische Nutzer einen zusätzlichen Mehrwert schaffen. Ab sofort gibt es auf neubaukompass.at in Kooperation mit Rosemarie Pacher-Theinburg einen unabhängigen Finanzierungsservice inkl. kostenlosem Finanzierungsrechner.

Gerade in Zeiten der neuen Kreditvergaberichtlinien ist es umso wichtiger, über alle Eventualitäten Bescheid zu wissen. Vertrauen bei finanziellen Angelegenheiten nimmt dabei einen enormen Stellenwert ein und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung im Finanzbereich bietet Rosemarie Pacher-Theinburg einen unabhängigen Marktvergleich für jeden Finanzierungswunsch mit dem Versprechen, das optimale Angebot am Markt zu finden.

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Rosemarie Pacher-Theinburg. Uns verbindet eine langjährige gemeinsame Vergangenheit in der Bankenbranche. Vertrauen, Verlässlichkeit und Kompetenz sind bei unserer Kooperation garantiert", so neubau kompass Vertriebsmanager Günther Wechtitsch.

Der neue Finanzierungsservice ist zu finden auf

https://www.neubaukompass.at/finanzierungsanfrage

