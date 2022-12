Aviso: Verteidigungsministerin Tanner besucht Weltelite des Biathlonsports

Wien (OTS) - Von 08. bis 11. Dezember 2022 gastiert die Weltelite des Biathlonsports wieder am Truppenübungsplatz in Hochfilzen. In einem der modernsten Biathlonstadien der Welt finden sechs spannende Weltcup-Entscheidungen statt. Österreichs Heeressportlerinnen und -sportler zählen dabei zum Kreis der Favoriten. Verteidigungsministerin Tanner besucht am 09. Dezember das Sprintrennen der Herren.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten sich bei Frau Monika Berger, unter office@biathlonhochfilzen.at bis 08.12.2022, 12.00 Uhr, verpflichtend anzumelden.

Ablauf:

13:00 Uhr Eintreffen der Frau Bundesminister

13:15-13:45 Uhr: Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten

Treffpunkt:

Biathlonstadion Hochfilzen, Schuttachstraße 2, 6395 Hochfilzen (Eingang VIP Bereich)

Rückfragen & Kontakt:

Oberst Mag. Christian Krammer (Ansprechperson vor Ort)

+43 (0) 664 622 1850