Tusk Innovation kündigt neue Produktkombination an

London (ots/PRNewswire) - Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com), ein Unternehmen, das 2012 als Kapitalverwaltungsunternehmen im Vereinigten Königreich und Kuala Lumpur gegründet wurde, über Niederlassungen auf der ganzen Welt verfügt und nun eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen ist, das sich auf die Produktion für Anwender von Mining-Ausrüstungen, Solarenergie und Adaptern konzentriert, kündigt eine neue Produktkombination an. Die Produktlinie ist hauptsächlich für elektrische Zwecke bestimmt. Jeder gekaufte Miner wird automatisch mit einem Solarmodul geliefert, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Hier finden Sie die Produkte: https://tusklimited.com/products.

Als eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen hat Tusk Innovation 30 % Rabatte auf seine Produktkombination aus einem Miner und einem Solarmodul angekündigt. Mit seinem jüngsten Übergang von polykristallinen zu photovoltaischen Materialien hat Tusk Inc. im Laufe der Zeit die Effizienz der Kombination seiner Solarprodukte mit Kryptowährungs-Minern getestet, und diese Kombination hat sich als die effektivste erwiesen. Investoren in Tusk Inc. können ihre Coins jetzt problemlos schürfen, ohne Unterbrechungen, mit geringerem Risiko und größtmöglichem Gewinn.

Mit dieser Initiative, die letzte Woche von COO John Walls bekannt gegeben wurde, soll die Strommenge reduziert werden, die für das Schürfen von Kryptowährungen erforderlich ist. „Es sind Berichte im Umlauf, aus denen eindeutig hervorgeht, dass die Strommenge zum Betrieb von Minern einfach zu groß ist, daher haben wir eine plausible Lösung entwickelt", so Walls.

Mining-Gewinne

Auch wenn das löbliche Unterfangen, Kryptomining-Anlagen einzurichten, für viele Leute sehr profitabel ist, können hohe Kosten dabei anfallen, insbesondere für den Stromverbrauch. Durch die Bereitstellung einer Solaranlage, die mit Ihrem Stromzähler und Ihrem Bitcoin-Mining-Gerät verbunden ist, das duale Mining-Aufgaben handhaben kann, hat Tusk Inc. eine langfristige Lösung geschaffen. Diese erlaubt es Ihnen, Ihre Coins zu schürfen, ohne der Marktvolatilität und dem Stromverbrauch allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Tusk Inc. hebt sich von anderen dadurch ab, dass das Unternehmen mit seinen Niederlassungen auf drei Kontinenten Entwicklungsdienste für Krypto-Wallets und Grafikprozessoreinheiten für Kunden bereitstellt. Es verfügt neben anderen Bereichen auch über umfassende Erfahrungen mit Blockchain-Entwicklung und Bitcoin-Mining-Lösungen.

Informationen zu Tusk

Tusk Inc. wurde 2012 von einem Team von Management-Experten gegründet, dem sich später ein Team von Technologie-Experten anschloss. Tusk Inc. ist mittlerweile einer der führenden Anbieter von elektrischen Lösungen. Das Unternehmen zählt außerdem durch seine Erfahrung über mehr als ein Jahrzehnt effektives Risikomanagement zu seinen Kernkompetenzen. Durch mehrere technologische Fortschritte konnte das Unternehmen weniger riskante Unternehmungen in das Risikomanagementsystem integrieren, von denen eines das Mining von Kryptowährungen mit Hilfe von Photovoltaik ist.

John Walls,

PR Manager

john @ tusklimited.com

(+44)7451214344

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tusk-innovation-kundigt-neue-produktkombination-an-301695778.html