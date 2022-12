Zwei Mal „Stars & Talente by Leona König“ am 8. und 11. Dezember: Mit Pianistin Donka Angatscheva und Solotänzerin Olga Esina

Auftritte für Nachwuchs-Cellist Miloš Stosiek und -Violinistin Valentina Schwinge, unterstützt von Klaviertalent Sunny Ritter

Wien (OTS) - Gleich zwei Ausgaben der ORF-Reihe „Stars & Talente by Leona König“ stehen diese Woche in ORF 2 auf dem Programm: So präsentiert die leidenschaftliche Nachwuchsförderin und Initiatorin des Klassikwettbewerbs „Goldene Note“ am Feiertag, am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, um 18.30 Uhr die dritte Folge der neuen Staffel des Nachwuchsformats „Stars & Talente by Leona König“, in der der hochbegabte 17-jährige Nachwuchs-Cellist Miloš Stosiek an der Seite von Konzertpianistin Donka Angatscheva im Rampenlicht steht. Auf dem gewohnten Sonntags-Sendetermin um 17.55 Uhr in ORF 2 begleitet Leona König am 11. Dezember in der vierten Folge die zwölfjährige Violinistin Valentina Schwinge, die gemeinsam mit Olga Esina, Solistin des Wiener Staatsballetts, auftritt. Unterstützt werden die beiden von der 13-jährigen Sunny Ritter am Klavier.

„Star“ Donka Angatscheva & „Talent“ Miloš Stosiek: Donnerstag, 8. Dezember, 18.30 Uhr, ORF 2

„Ein perlender Wirbelwind am Klavier, elektrisierende Wirkung, ungestüme Emotionen“ – so euphorisch berichten Musikkritiker über Donka Angatscheva. Die österreichische Konzertpianistin mit bulgarischen Wurzeln begeistert nicht nur als Kammermusikerin. Als erfahrene Chopin- und Liszt-Interpretin ist sie auch als Solistin gefragt, ihre Diskografie umfasst bereits acht CDs. Leona König trifft die Künstlerin und Mutter zweier Töchter zum Gespräch in ihrem Zuhause in der Wiener Innenstadt, wo sie über ihre Karriere und die Herausforderungen, den Beruf mit den Mutterpflichten unter einen Hut zu bringen, berichtet. Ihren Blick für musikalische Talente hat Donka Angatscheva u. a. als Jurymitglied im Semifinale der diesjährigen „Goldenen Note“ bewiesen, so auch für den Nachwuchskünstler der Sendung: Miloš Stosiek aus Wien kam als einziger Cellist heuer ins Finale des Klassikbewerbs. Bereits im Alter von vier Jahren erhielt er seinen ersten Unterricht am Violoncello. Nach dem Studium an der Musikschule Klosterneuburg absolviert der Vollblutmusiker aktuell ein Bachelorstudium an der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) bei Prof. Lilia Schulz-Bayrova und kann bis dato bereits auf zahlreiche Meisterklassen und Auszeichnungen zurückblicken. Wenn er nicht Cello spielt, spricht er am liebsten über Musik: So auch mit Leona König, der er erzählt, inwiefern Musik sein Leben ist und wie er überhaupt zum Cello kam. Als Ausgleich zum Sitzen beim Cello-Spiel begibt sich Miloš mit Leona auf den Fußballplatz. Danach treffen „Star“ und „Talent“ aufeinander: Dabei gibt Donka Angatscheva Miloš Stosiek u. a. Tipps zum künstlerischen Auftritt vor Publikum. Schließlich spielen sie Camille Saint-Saëns Cello-Solo Allegro Appassionato.

Olga Esina & Valentina Schwinge, supported by Sunny Ritter: Sonntag, 11. Dezember, 17.55 Uhr, ORF 2

In Folge vier der neuen, dritten Staffel von „Stars & Talente“ arrangiert Leona König eine weitere künstlerische Begegnung – diesmal zwischen Olga Esina, Erste Solotänzerin im Wiener Staatsballett, und der gerade zwölf Jahre alt gewordenen Violinistin Valentina Schwinge, die erst kürzlich in der ORF-„Gala für LICHT INS DUNKEL“ auftrat:

Olga Esina ist einer der Stars im Wiener Staatsballett. In Sankt Petersburg geboren, war sie zunächst Mitglied der berühmten Compagnie des Mariinski-Theaters und setzte ab 2006 ihre Karriere in Österreich fort. Leona König besucht die Tänzerin bei Proben im Ballettsaal der Wiener Staatsoper und trifft sie anschließend in der Garderobe zum Gespräch. Themen sind u. a. ihre Karriere, Spitzentanz als Hochleistungssport, Unterschiede zwischen der Ballettarbeit in Russland und Österreich sowie ihre berufliche Zukunft nach der aktiven Bühnenzeit. Dabei hat Olga Esina, die mit ihrem ehemaligen Kollegen Kirill Kourlaev verheiratet ist und eine Tochter hat, auch Tipps zur künstlerischen Präsenz einer Bühnenpersönlichkeit – wertvolle Ratschläge für junge Talente wie Valentina Schwinge, die einer großen musikalischen Familie entstammt. Als einziges Mädchen unter vier Brüdern, die ebenfalls alle ein Instrument spielen, erhielt sie ihren ersten Violinunterricht bereits im Alter von dreieinhalb Jahren und gewann mit vier schon ihren ersten Preis bei „Jugend Musiziert“ in München. Mit acht wurde die diesjährige Finalistin der „Goldenen Note“ am Pre-College der Universität Mozarteum Salzburg und später zusätzlich in die dortige Hochbegabtenförderung aufgenommen. Mit knapp elf Jahren zog Valentina im Herbst 2021 aus ihrer Heimatstadt Landshut nach Wien, wo sie neben ihrem Unterricht am Mozarteum die Ausbildung bei Prof. Dailbor Karvay an der MUK Wien absolviert. Mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland.

Da nicht nur Balletttänzerinnen, sondern auch Musikerinnen körperlich in Form bleiben müssen, hat die junge Geigerin ein sportliches Hobby, bei dem sie sich nicht nur fit halten, sondern zugleich auch manchmal untertauchen kann. So geht sie gemeinsam mit Leona König zum Schwimmen und plaudert mit ihr über ihre Musik und warum sie unbedingt professionelle Violinistin werden will, aber auch über das Leben in einer siebenköpfigen Familie und wie man sich gegen vier Brüder durchsetzt.

Vom kühlen Nass im Swimmingpool geht es zurück in den Ballettsaal der Wiener Staatsoper, wo Valentina mit Solotänzerin Olga Esina ein anderes „Gewässer“ erkundet: Gemeinsam proben sie aus dem wohl berühmtesten Werk der Ballettliteratur, Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Klassiker „Schwanensee“, das Stück „Der sterbende Schwan“. Zur Verstärkung am Klavier ist die diesjährige „Goldene Note“-Gewinnerin Sunny Ritter dabei, die selbst Protagonistin einer späteren „Stars & Talente“-Folge sein wird.

Zu den weiteren prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen „Stars & Talente“-Staffel, für die Christian Reichhold als Regisseur und Autor verantwortlich zeichnet, zählen Sopranistin Camilla Nylund, Schauspieler und Bariton Max Müller („Die Rosenheim-Cops“), eine weitere Solistin des Wiener Staatsballetts – Rebecca Horner, Mezzosopranistin Zoryana Kushpler und Musicalstar Mark Seibert. Alle Nachwuchskünstler/innen sind Finalistinnen und Finalisten der diesjährigen „Goldenen Note“. Die zehnte und letzte Folge zeigt die Highlights der Audition zur nächsten Ausgabe des jährlichen Klassik-Nachwuchspreises im Mai 2023.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at