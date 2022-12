Barockfestival St. Pölten startet mit einem Early Bird Abo in die Saison 2023

Die Frühbucher-Aktion mit bis zu 30 % Rabatt gilt für das Große und das Kleine Abo. Jetzt kaufen, von 10. bis 24. Juni 2023 Barockfestival-Musik genießen, die unter die Haut geht.

Wir möchten uns mit dieser Frühbucher-Aktion bei allen bedanken, die die Kulturveranstaltungen, Festivals und Kulturbetriebe in St. Pölten unterstützen, indem sie zu unseren Veranstaltungen kommen. Für uns als Veranstalterinnen und Veranstalter heißt es nicht nur inhaltlich mit künstlerisch herausragenden Produktionen zu begeistern, sondern auch die kulturellen Live-Erlebnisse für alle zugänglich zu machen. Die Abos für das Barockfestival St. Pölten sind eine erschwingliche und unkomplizierte Möglichkeit in den Genuss von Kultur zu kommen, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.” Mag. Caroline Berchotteau, Künstlerische Leiterin Barockfestival St. Pölten und Jazz im Hof Festival St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Viele Vorteile warten auf all jene, die sich noch dieses Jahr ein Großes oder Kleines Abo für die Barockfestival-Saison 2023 zum Vorzugspreis sichern. Frühbucher:innen sparen jetzt bis zu 30 % mit dem Frühbucherbonus. Als Dankeschön sind alle Frühbucher-Abonnent:innen am 23. März 2023 zur exklusiven Vorab-Programmpräsentation im Rahmen einer Soirée im Bürgermeisterzimmer eingeladen. Infos zum Vorverkauf auf www.barockfestival.at

Für einen guten Start in die Konzertsaison 2023

Das Barockfestival-Programm 2023 ist mit 7 Konzerten und Projekten wieder reich bestückt und gewohnt hochkarätig. Kultursinnige können sich auf den brillanten Viola da Gamba-Spieler Fahmi Alqhai, auf das Radio String Quartet Vienna, auf die belgische Vokal- und Instrumentalgruppe Huelgas Ensemble und auf viele weitere freuen. Das detaillierte Programm erscheint Ende März 2023.

Exklusive Abo-Vorteile im Überblick

Einfache, langfristige Terminplanung

Keine Wartezeiten an der Abendkasse

„Ausverkauft“ gilt nicht für Abonnent:innen

Rabatt von bis zu 30 %*

Das Abo kann auf Dritte übertragen werden

Einladung zur Programmpräsentation am 23. März 2023 im Rahmen einer Soirée im Bürgermeisterzimmer mit musikalischen und kulinarischen Highlights

Gegen Vorlage des Early Bird Abos gibt es die Tageskarte (2 Konzerte) für das beliebte JAZZ IM HOF FESTIVAL, das von 24. bis 26. August stattfindet, um 20 % ermäßigt (gültig im Vorverkauf und an der Abendkassa)

Wie viele Konzerte dürfen es sein?

Großes Abo, 7 Konzerte, Early BIRD PREIS: EUR 110,- statt EUR 140,-

statt EUR 140,- Kleines Abo, 3 Konzerte, Early BIRD PREIS: EUR 45,- statt EUR 60,- (ausgenommen Eröffnungs- und Abschlusskonzert)

*Schüler:innen, Studierende, Auszubildende und Menschen mit Behinderung erhalten auf das Große und das Kleine Abonnement eine 50%ige Ermäßigung anstelle von 30 %.

Early Bird Abo Jetzt bestellen

