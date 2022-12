Bundesministerium ehrt ORF Vorarlberg mit Österreichischem Umweltzeichen

Bundesministerin Leonore Gewessler zeichnet zwei tägliche TV-Sendungen des ORF Vorarlberg als „Green-Producing“ aus

Wien (OTS) - Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn wurden in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen und Initiativen umgesetzt, um ein nachhaltiges und klimafreundliches Herstellen und Betreiben von Radio, TV, Online und Social Media zu gewährleisten. Die täglichen TV-Sendungen „Vorarlberg heute“ und „Vorarlberg Wetter“ ab 19.00 Uhr in ORF 2 V erfüllen die Kriterien für die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen für „Green Producing“, da in der gesamten Produktionsstätte in den Bereichen Energie, Technologie, Mobilität und Umwelt viele Erneuerungen, Umbauten und Adaptierungen durchgeführt wurden.

Vorbildliches Engagement

Bundesministerin Leonore Gewessler persönlich ehrte am 6. Dezember 2022 den ORF Vorarlberg für seine zahlreichen klima- und umweltschonenden Bemühungen mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Markus Klement, Landesdirektor des ORF Vorarlberg, und Anita Malli, Nachhaltigkeitsbeauftragte des ORF, nahmen die Auszeichnung im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Wien entgegen.

Reduktion Energiebedarf

So steuert im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg seit der Erneuerung der Klima- und Heizungsanlagen eine neue sparsame Leittechnik die Temperatur. Die Abluft aus der Klimaanlage wird in Form von Wärme rückgewonnen. Schließlich ist das gesamte Gebäude im täglichen Betrieb komplett raus aus Öl und Gas und an das regionale Fernwärmenetz angeschlossen. Die Versorgung mit Strom erfolgt zu 100 Prozent mit Ökostrom, auch eine Reduktion von Energie-Maximalbezügen wird durch diverse Maßnahmen erzielt. Ein stetiger Umbau von Allgemeinbeleuchtungen auf LED-Technik kommt hinzu.

Sparen mit modernster Technologie

Das TV-Studio, in dem die täglichen Sendungen „Vorarlberg heute“ und „Vorarlberg Wetter“ produziert werden, ist auf LED-Technik umgestellt. Die Leittechnik regelt vollautomatisch die Steuerung der Heizung sowie der Jalousien. In der laufenden Betriebsführung kommt es zur Reduktion des Papierverbrauchs durch das Umrüsten aller Arbeitsplätze von Desktop auf Laptop, ein papierloses Büro wird weiter mit digitalen Workflows forciert. Mit der Einführung von Skype-Besprechungen haben sich zahlreiche Aufwände, Verbräuche und Wege immens verkürzt. An einer laufenden Verbesserung und Reduktion der Abfallströme wird gearbeitet.

Klimaschonende Mobilität

Dem ORF Vorarlberg ist es ein großes Anliegen, den öffentlichen Personennahverkehr für Mitarbeitende und Besuchende zu forcieren. So befinden sich die Stadt- und Landbus-Haltestelle – als „ORF“ gekennzeichnet – direkt vor der Tür, die Station der S-Bahn liegt fußläufig zwei Minuten entfernt. Um zu den Produktionen für Radio und TV zu gelangen, bilden die Teams im ORF Vorarlberg Fahrgemeinschaften. Bis ins Jahr 2024 werden kontinuierlich bestehende Verbrenner-KFZ durch Elektro-Autos ersetzt. Mehrere E-Tankstellen ermöglichen Mitarbeitenden sowie Besuchenden ihre Elektro-Fahrzeuge effizient und schnell aufzuladen. Mit der Einrichtung absperrbarer und überdachter Fahrradstellplätze mit Luftpumpstation und Werkzeugecke sowie der Bereitstellung von eigenen Fahrrädern wird umweltfreundliche Mobilität weiter gefördert. Ein Elektro-Roller für Mitarbeitende sorgt dafür, dass Dienstfahrten in der näheren Umgebung schnell und umweltschonend absolviert werden können.

Umweltfreundlicher Betrieb

In der Kantine „Sendepause“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg sind stromsparende Küchengeräte installiert, heimische Hölzer aus dem Bregenzerwald verbaut und immer mehr regionale Lebensmittel halten auf dem Speiseplan Einzug. Zudem ist ein Spender für Kalt- und Heißwasser installiert und Mehrweg- statt Einweg-Gebinde werden verwendet. Nach der Sanierung sämtlicher Garagendächer gibt es eine nachhaltige naturverträgliche Bepflanzung, im Terrassenbereich sind Kräuter- und Rosenbeete angelegt. Die Pflege und Förderung naturbelassener Wiesenflächen rund um das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg sind mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden.

Österreichisches Umweltzeichen als Gütesiegel

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Unserem gesamten Team im ORF Vorarlberg ist es wichtig, was wir tagtäglich berichten, auch selbst nachhaltig und klimafreundlich vorzuleben. Zum 50-Jahr-Jubiläum vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg freuen wir uns sehr, mit dem Österreichischen Umweltzeichen für unsere zahlreichen Initiativen von Bundesministerin Leonore Gewessler persönlich ausgezeichnet zu werden.“

Anita Malli, Nachhaltigkeitsbeauftragte des ORF: „Gratulation an den ORF Vorarlberg zur Auszeichnung der TV-Sendungen ‚Vorarlberg heute‘ und ‚Vorarlberg Wetter‘ mit dem Umweltzeichen für Green Producing. Damit wird ein weiterer Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit im ORF und einer ökologischen TV-Produktion gesetzt. Wir freuen uns, dass der westlichste ORF unter den Vorreitern ist“.

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: „Das Umweltzeichen für Green Producing ist ein echtes Gütesiegel für ökologische Fernseh-Produktionen. Dass mit ‚Vorarlberg heute‘ und ‚Vorarlberg Wetter‘ nun zwei TV-Sendungen des ORF Vorarlberg die hohen Standards dafür erfüllen, ist ein wichtiges Zeichen. Wir machen uns auf allen Ebenen auf den Weg zur Klimaneutralität. Ich weiß, hinter diesem Ergebnis steckt viel Arbeit und auch Herzblut. Deshalb möchte ich dazu heute ganz besonders gratulieren.“

