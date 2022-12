Energiespar-Appell von CEOs FOR FUTURE

CEOs FOR FUTURE und Unternehmen rufen zum Energiesparen auf. Wichtige Schritte zur Versorgungssicherheit, Energieunabhängigkeit, Energiesicherheit und Klimaneutralität.

Versorgungssicherheit – sowohl für Haushalte als auch für Wirtschaft und Industrie – muss langfristig sichergestellt sein. Dafür ist das Vermeiden von unnötigem Energieverbrauch zentral. Aber auch abgesehen von der aktuellen Energiekrise ist Energiesparen unabdinglich – nämlich zur Bewältigung der Klimakrise Christiane Brunner, Vorständin von CEOs FOR FUTURE 1/6

Als nachhaltiger Mobilitätspartner und Autobahnbetreiber loten wir innerhalb der ASFINAG laufend Energiesparpotentiale aus und haben uns ein Einsparziel von 11 Prozent gesetzt. Zusätzlich forcieren wir den stetigen Ausbau von Eigenstromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Energiesparen ist einerseits ein wesentlicher Beitrag für die Versorgungssicherheit und andererseits ein besonders wichtiges Unternehmensziel für den Klimaschutz. Bei diesem Thema werden wir unserer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und dabei zählt jede einzelne Maßnahme, die wir ergreifen können Hartwig Hufnagl, ASFINAG-Vorstand 2/6

Die Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist wichtig für den Klimaschutz, aber auch für die Sicherung wichtiger Produktions- und Wirtschaftsbereiche und damit für den Standort, für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dazu müssen alle einen Beitrag leisten. Natürlich bedarf es nicht nur schöner Worte, sondern auch Taten, so stärken wir die Bewusstseinsbildung bei unseren Mitarbeiter:innen mit unserer Office-Goes-Green-Initiative, setzen verstärkt auf erneuerbare Energie, Verbrauchsmonitoring und Energieaudits Berthold Kren, CEO von Lafarge 3/6

Mit unseren Energiesparmaßnahmen wollen wir als Unternehmen einen Beitrag zu den aktuellen krisenbedingten Einsparzielen und zum Klimaschutz leisten, Kosten einsparen, wettbewerbsfähig bleiben und Vorbild sein. Als Gesellschaft sind wir jetzt in einer Situation, in der Energiekosten ausgeglichen werden (müssen). Dauerhaft auszugleichen wird die Budgets sprengen und die Klimakrise befeuern. Sämtliche Maßnahmen müssen daher so ausgestaltet werden, dass sie tatsächlich zu Energieeinsparung führen Robert Pfarrwaller, CEO von Rexel 4/6

Der Umbau des Energiesystems braucht das Engagement aller Beteiligten – und wir als Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran: in der Bewusstmachung des Beitrags jeder und jedes Einzelnen liegt der Grundstein für den erfolgreichen Weg zur Dekarbonisierung” Peter Weinelt, stv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke 5/6

Jede eingesparte Kilowattstunde ist ein Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit, Energiesicherheit und Klimaneutralität CEOs FOR FUTURE 6/6

Wien (OTS) - Die gestiegenen Energiekosten sind in Haushalten und Unternehmen angekommen und werden auf einem hohen Niveau bleiben. Die Energieversorgung über den kommenden Winter scheint gesichert. Doch: der nächste Winter kommt bestimmt! „Versorgungssicherheit – sowohl für Haushalte als auch für Wirtschaft und Industrie – muss langfristig sichergestellt sein. Dafür ist das Vermeiden von unnötigem Energieverbrauch zentral. Aber auch abgesehen von der aktuellen Energiekrise ist Energiesparen unabdinglich – nämlich zur Bewältigung der Klimakrise“ , argumentiert Christiane Brunner, Vorständin von CEOs FOR FUTURE, den CEOs FOR FUTURE-Energiespar-Appell.

Energiesparen ist für Unternehmen wichtig UND ist ein Gemeinschaftsprojekt

Unternehmen sparen Energie auch aus Eigeninteresse. In CEOs FOR FUTURE Unternehmen wird eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. Ebenso wichtig ist CEOs FOR FUTURE unsere gesellschaftliche Verantwortung. Damit alle Gesellschaftsbereiche künftig mit erneuerbaren Energien versorgt werden können, appellieren CEOs FOR FUTURE und Unternehmen an alle, einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten.

„Als nachhaltiger Mobilitätspartner und Autobahnbetreiber loten wir innerhalb der ASFINAG laufend Energiesparpotentiale aus und haben uns ein Einsparziel von 11 Prozent gesetzt. Zusätzlich forcieren wir den stetigen Ausbau von Eigenstromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Energiesparen ist einerseits ein wesentlicher Beitrag für die Versorgungssicherheit und andererseits ein besonders wichtiges Unternehmensziel für den Klimaschutz. Bei diesem Thema werden wir unserer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und dabei zählt jede einzelne Maßnahme, die wir ergreifen können“ , sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl.

„Die Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist wichtig für den Klimaschutz, aber auch für die Sicherung wichtiger Produktions- und Wirtschaftsbereiche und damit für den Standort, für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dazu müssen alle einen Beitrag leisten. Natürlich bedarf es nicht nur schöner Worte, sondern auch Taten, so stärken wir die Bewusstseinsbildung bei unseren Mitarbeiter:innen mit unserer Office-Goes-Green-Initiative, setzen verstärkt auf erneuerbare Energie, Verbrauchsmonitoring und Energieaudits“ , ergänzt Berthold Kren, CEO von Lafarge.

„Mit unseren Energiesparmaßnahmen wollen wir als Unternehmen einen Beitrag zu den aktuellen krisenbedingten Einsparzielen und zum Klimaschutz leisten, Kosten einsparen, wettbewerbsfähig bleiben und Vorbild sein. Als Gesellschaft sind wir jetzt in einer Situation, in der Energiekosten ausgeglichen werden (müssen). Dauerhaft auszugleichen wird die Budgets sprengen und die Klimakrise befeuern. Sämtliche Maßnahmen müssen daher so ausgestaltet werden, dass sie tatsächlich zu Energieeinsparung führen“ , so Robert Pfarrwaller, CEO von Rexel.

„Der Umbau des Energiesystems braucht das Engagement aller Beteiligten – und wir als Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran: in der Bewusstmachung des Beitrags jeder und jedes Einzelnen liegt der Grundstein für den erfolgreichen Weg zur Dekarbonisierung” , betont Peter Weinelt, stv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, die Wichtigkeit aller Beiträge.

Wir rufen daher zum Energiesparen auf!

Maßnahmen wie Temperatur reduzieren, Geräte nicht in Spitzenzeiten verwenden, effiziente Beleuchtungsmittel einsetzen, zu überlegen, wo man Energie wirklich braucht und wo Sparen vielleicht gar kein so großer Verzicht ist, sind kleine Dinge, können aber insgesamt einen großen Beitrag leisten. „Jede eingesparte Kilowattstunde ist ein Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit, Energiesicherheit und Klimaneutralität“ , appellieren wir als CEOs FOR FUTURE und rufen daher zum Energiesparen auf.

****

Über CEOs FOR FUTURE

CEOs FOR FUTURE ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung und Beschleunigung einer nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft – mit 55 Topmanager:innen und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen als Unterstützer:innen. Die C4F Wirtschaftsplattform ist eine unabhängige Plattform für Topmanager:innen, die Verantwortung für heutige und zukünftige Generationen ergreifen und eine wirtschaftliche Zukunft im Einklang mit den vorhandenen Ressourcen aktiv gestalten wollen. Botschafter der Wirtschaftsplattform ist Wolfgang Anzengruber. Im Fokus der C4F Generationenplattform stehen der Dialog und Austausch auf Augenhöhe sowie die Vernetzung von CEOs und Führungskräften mit jungen Menschen (Lehrlingen, Mitarbeiter:innen, Jugendorganisationen). Botschafterin der Generationenplattform ist Doris Schmidauer. Weitere Informationen unter www.ceosforfuture.at

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

CEOs FOR FUTURE

c/o KRAFTKINZ GmbH

Pamela Graf

PR, Kommunikation und Social Media

Tel: 01 803 30 84–14

Mail: ceosforfuture @ kraftkinz.com