VP-Mahrer: EU macht statt Grenzen Augen zu

Aktuelle Pläne zur Schengen-Erweiterung festigen gescheiterten EU-Außengrenzschutz

Wien (OTS) - „Die mögliche Erweiterung des Schengenraums mit Bulgarien und Rumänien zeigt, dass die Europäische Union lieber die Augen verschließt, statt die Grenzen zu schützen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Österreich und besonders Wien Ziel illegaler Migrationsbewegungen ist“, bekräftigt Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Fakt ist, dass die meisten Migranten über Bulgarien und Rumänien in die EU kommen, da der Grenzschutz aktuell und in der Vergangenheit in diesen Ländern mangelhaft ausgebaut ist. Eine Erweiterung des Schengenraumes mit Bulgarien und Rumänien wird die Probleme durch die aktuellen Migrationsentwicklungen weiter zuspitzen.

Das Haus Europa vergisst aufs Fundament

„Die Europäische Union setzt hier völlig falsche Maßnahmen gegen die aktuellen Herausforderungen. Das ist wie, wenn man ein Haus erweitert, dabei aber auf das Fundament sowie Türen und Fenster verzichtet. Wir unterstützen die klare Haltung der Bundesregierung in den aktuellen Verhandlungen. Österreich sendet damit ein deutliches Signal an die Europäische Union“, so Mahrer abschließend.

