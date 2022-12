ÖMG-GV 2022: Neuer Fokus, neue starke Vorständ:innen

Wien (OTS) - Die Österreichische Marketinggesellschaft (ÖMG) lud zur Generalversammlung und formierte sich inhaltlich und im Vorstand neu. Die Themen für die kommende 2-Jahres-Periode werden sich schwerpunktmäßig rund um den Bereich SDGs (Sustainable Development Goals der UN) gruppieren. Der neu gewählte ÖMG-Vorstand setzt damit ein Statement in eine Branche, die maßgeblich zur Veränderung beitragen kann. Verschrieben haben sich dieser Ausrichtung für die kommenden Jahre das Präsidenten-Duo Barbara Rauchwarter und Alexander Oswald, neu hinzugekommen sind Kosima Kovar und Andreas Perotti, weiter im Vorstand vertreten sind Maimuna Mosser, Sabrina Oswald und Manfred Gansterer.



Nach dem - für jede Generalversammlung üblichen – Leistungsbericht und einem Resümee über die bisherigen und fortlaufenden Kooperationen konnte das ÖMG-Vorstandsteam zudem ein Plus an Mitgliedern und Einnahmen in der Periode der letzten zwei Jahre verzeichnen. Mit einem ausgeglichenen Budget und den durch die Rechnungsprüfer Felix Josef und Josef Hruby geprüften Jahresabschlüssen 2020 und 2021 konnte der Vorstand rund um Barbara Rauchwarter und Alexander Oswald sowie der Kassier Manfred Gansterer entlastet werden. Damit ist man gut aufgestellt für die nächste Periode. Das Generalsekretariat leitet künftig Annika Harmsen.



Neue starke Vorständ:innen und Themen für die nächste Periode

Unser Planet steht vor ernsten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, wurden die Sustainable Development Goals (SDGs) von der UN bereits 2016 ins Leben gerufen - global gültige Prioritäten und Ziele bis zum Jahr 2030. Die ÖMG will mitwirken, die Wirtschaft dafür aufzustellen und das Marketing dahingehend zu transformieren. Das Vorstandsteam ist sich darin einig, dass Marketing als wesentliches Segment antreten muss, um einen Wandel in den Köpfen der breiten Bevölkerung zu erwirken, die SDGs attraktiv zu machen, in neue Geschäftsmodelle zu transformieren und Business zu generieren.

Neu im ÖMG-Vorstand:

Kosima Kovar, Gründerin der Social & Green Marketing Agentur „sgreening“ und Forbes „30 under 30“ sowie des Start-Ups „Ada Growth“, das das deklarierte Ziel hat, Frauen dabei zu bestärken, die eigenen Stärken sicht- und hörbar zu machen. Ihr Fokus im ÖMG-Vorstand wird auf Nachhaltigkeits- und Genderdiversitythemen liegen. Ihr Ruf reicht weit, die Europäische Kommission hat Kovar als Speakerin zum Thema Nachhaltigkeit in KMUs nach Prag eingeladen.

Andreas Perotti, Bereichsleiter Marketing & Communications des börsennotierten Luftfahrttechnologie-Unternehmens FACC AG, setzt seinen Schwerpunkt ebenfalls in der SDG-Thematik, richtet diesen aber speziell auf B2B-Marketing.

Über die Österreichische Marketing-Gesellschaft

Auf Initiative des Deutschen Marketingverbands (DMV) wurde das österreichische Pendant ÖMG im Jahr 2002 gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus der Konsum- und Investitionsgüterindustrie, Dienstleistungs-, Medien- sowie Beratungsunternehmen wie Werbeagenturen, Unternehmensberater etc. zusammen. Die Österreichische Marketing-Gesellschaft steht für eine Reihe Themen auf der Höhe der Zeit im Marketingbereich sowie für exklusive Veranstaltungen und Business Lounges. ÖMG-Impulse zeichnen sich durch Praxisnähe und Zukunftsorientierung aus. Der Verband hat sich das deklarierte Ziel gesetzt, als Kompetenz-Plattform zu agieren und den Schulterschluss mit angrenzenden Disziplinen zu suchen und so auch die Eigenwahrnehmung der Marketingbranche zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Personalberatungen und der Marketing- und Werbebranche soll gefördert und forciert werden.

