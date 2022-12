Streaming-Plattform Flimmit mit MAECENAS ausgezeichnet

Als Partner des Digitalangebots der Diagonale „Canale Diagonale“

Wien (OTS) - Der diesjährige Österreichische Kunstsponsoringpreis MAECENAS geht an das Digitalangebot der Diagonale “Canale Diagonale”. Flimmit wurde als wichtige österreichische Streaming-Plattform mitausgezeichnet.

Seit 1989 würdigt die Initiative Wirtschaft für Kunst (IWK) mit dem Österreichischen Kunstsponsoringpreis MAECENAS bemerkenswerte Leistungen im Bereich des Kunst- und Kultursponsorings. Der Hauptpreis in der Kategorie KulturanbieterInnen ging in diesem Jahr an die Diagonale: Das Festival des österreichischen Films wurde für sein Digitalangebot „Canale Diagonale“ gewürdigt. Mitausgezeichnet wurde die österreichische Streaming-Plattform Flimmit als digitale Bühne der Diagonale. Die Übergabe des Ehrenpreises fand im Wiener Palais Hansen Kempinski in Anwesenheit der Medienpartner/innen von „Canale Diagonale“ statt.

Flimmit-Chef Wolfgang Höfer: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind stolz auf diesen Meilenstein einer jahrelangen, guten Zusammenarbeit mit der Diagonale.“

Kernidee von „Canale Diagonale” ist es, mit bestehenden heimischen Streaming- und VOD-Anbietern zusammenzuarbeiten. Als Nachwirkung der pandemiebedingten Festivalabsage im März 2020 und dem damit einhergehenden digitalen Alternativprogramm stellt das Festival des österreichischen Films den Kinovorstellungen in Graz nunmehr ein umfangreiches reguläres Online-Angebot zur Seite.

So bietet auch die Streaming-Plattform Flimmit jedes Jahr rund um die Festivalwoche in Graz kuratierte Kollektionen mit aktuellen Filmen sowie Highlights der vergangenen Jahre zu unterschiedlichen Schwerpunkten.

