"Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank": Starker Partner für Wiener Wirtschaft

Inflation, Rohstoff-Knappheit, Energiewende: Klein- und Mittelbetriebe stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Die Stadtbank hilft dabei, die richtigen Antworten zu finden.

Wien (OTS) - "Die Stadtbank ist nicht nur ein finanzielles Zuhause für Wienerinnen und Wienern, sondern versteht sich darüber hinaus als starker, verlässlicher Partner der regionalen Wirtschaft", so Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: "Gemeinsam mit Unternehmen entwickeln wir innovative Lösungen und unterstützen mit maßgeschneiderten Produkten – das ist gerade in Zweiten wie diesen wegweisend. So machen wir in unserer Bundeshauptstadt den Unterschied."

Grätzelmillion in den Wiener Gemeindebezirken

Über die Raiffeisen Grätzelmillion wird beispielsweise pro Wiener Gemeindebezirk mindestens eine Millionen Euro für bauliche Sanierungen, Neuinvestitionen oder Energiesparmaßnahmen vergeben. Schnell und unbürokratisch erhalten Betriebe bis zu 100.000 Euro per Einmalkredit. Innerhalb von nur drei Werktagen erfolgt die Finanzierungsentscheidung. Neben attraktiven Konditionen – variable Verzinsung in Höhe des 3-Monats-Euribors plus 0,5 Prozent Fixzinsen über bis zu zehn Jahre – wird vor allem ein umfangreiches Beratungspaket geboten. Damit trägt die Stadtbank zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Unternehmen bei. Alle Infos finden Sie hier.

Attraktive Finanzierungen für Mediziner:innen

Zudem verfügt man über ein umfassendes Angebot für Mediziner:innen. Egal, ob im Studium, bei der Praxis-Gründung oder anstehenden Neuinvestitionen – ein eigens dafür ausgebildetes Experten-Team berät mit zielgruppenspezifischem Fachwissen und findet stets die richtigen Antworten. Analog zur Grätzelmillion gibt es mit der Raiffeisen Ärztemillion günstige Finanzierungen per Einmalkredit (15.000 bis 100.000 Euro, Laufzeit: 10 Jahre) in der Höhe eines Gesamtumfangs von mindestens einer Million Euro pro Bezirk. Auf der Website erfahren Sie mehr dazu.

Going Green Kredit belohnt grüne Investitionen

Im Fokus steht auch das Thema Nachhaltigkeit: Die Stadtbank begleitet Unternehmen auf dem Weg in eine grüne Zukunft. So werden über den Going Green Kredit ausschließlich Projekte finanziert, die ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen auszeichnet, und mit Konditionenvorteilen belohnt. Die Ausgestaltung des Produkts richtet sich nach individuellen Anforderungen und Bedürfnissen. Hier gibt es weitere Infos.

Alexander Stegbauer, Leiter der Stadtbank, betont: "Wir sind nah dran an unseren Kundinnen und Kunden. Im direkten Austausch bieten wir ein betriebswirtschaftliches Sparring und leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduktion unternehmerischer Risiken. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen von der Investitionsanfrage über Förderansuchen bis zum Projektabschluss und erarbeiten mit den Betrieben die passende Finanzierungsstruktur."

