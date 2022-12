Zurich bündelt Kompetenzen im Vertrieb

Wien (OTS) - Um ihre Maklerpartner zukünftig noch besser zu unterstützen, optimiert die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) die Struktur des Vertriebsmanagements.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Unsere Maklerpartner verdienen besten Service. Dafür haben wir in den letzten Jahren erfolgreiche Grundlagen geschaffen, wie auch unsere Auszeichnung beim AssCompact Award für Besten Service für Vermittler zeigt. Mit unserer neuen Struktur setzen wir den nächsten Schritt. Wir rücken als Team noch näher zusammen und bündeln Kompetenzen mit dem Ziel, noch besser zu werden.“

Neue Führungspositionen ab 1. Jänner 2023

Mag. Klaus Riener übernimmt zusätzlich zu seiner Verantwortung für den Maklervertrieb auch die Verantwortung für den angestellten Außendienst. Unter seiner Gesamtführung wird Klaus Kurz, bisher Regionaldirektor für Oberösterreich und Salzburg, die Leitung des Maklervertriebs übernehmen.

Bewährte Unterstützung für Maklerpartner bleibt

Riener: „Das bisherige Modell im Maklerservice hat sich bewährt und auch in der neuen Aufstellung ändert sich an den Hauptansprechpartnern für unsere Maklerpartner nichts. Die regionalen Einheiten bleiben bestehen. Es gibt weiterhin in jeder Region einen Leiter Maklerservice und die Teams der Maklerbetreuer und der Kolleginnen und Kollegen im Innendienst sind auch in Zukunft für die Anliegen der Maklerpartner da.“



Kurz: „In meiner neuen Verantwortung werde ich unsere Maklerpartner in bewährter Form unterstützen und die guten Beziehungen, die wir als Zurich im Markt haben, weiter stärken. Ich freue mich darauf, in den nächsten Wochen und Monaten österreichweit viele persönliche Gespräche mit unseren Maklerpartnern zu führen.”



Peter Auer, bisher Regionaldirektor für Tirol und Vorarlberg, wird Leiter des angestellten Außendiensts von Zurich. Die Zurich Life Spezialisten, die in Fragen rund um Lebensversicherungen und BAV beraten, werden unter die Leitung von Thomas Sprung gestellt. Das dezentrale Underwriting bleibt unter der Führung von Thomas Tiefenbacher und wird weiterhin als Unterstützung im Bereich Firmenkunden vor Ort tätig sein. Mit diesen Teams hat Zurich Kompetenzen und Ressourcen vor Ort aufgestellt, um nahe bei Geschäftspartnern sowie Kundinnen und Kunden zu sein.

Über Zurich

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 750.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

