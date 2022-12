10. Bezirk: Reinhold Bilgeri singt im Böhmischen Prater

„Winterzauber“ bis 18.12., Programm-Auskunft: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Groß und Klein erwartet im Böhmischen Prater (Saal „Tivoli“, 10., Laaer Wald 30 c) bis Sonntag, 18. Dezember, ein buntes vorweihnachtliches Programm: Am Donnerstag, 8. Dezember, sind viele Fahrgeschäfte ab 14.00 Uhr in Betrieb. Von 14.00 bis 16.00 Uhr helfen Animateur*innen Kindern beim Lebkuchen bemalen (Kosten: 4 Euro). Weiter geht der „Winterzauber“ am Freitag, 9. Dezember, ab 14.00 Uhr, und um 19.00 Uhr fängt der Auftritt des als „Rock-Professor“ bekannten Sängers Reinhold Bilgeri an. Der Vokalist präsentiert eine „Rock-Show der Extraklasse“ und dabei darf der Hit „Video Life“ nicht fehlen. Instrumental-Begleitung: Heini Altbart Ensemble. Der Zutritt ist gratis. Auskunft: Telefon 0676/720 94 11 (Kulturverband Böhmischer Prater, Manfred Fritz) bzw. E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Der Liedermacher und Austro-Pop-Musikus Gernot UHRsprung ist am Samstag 10. Dezember, von 16.00 bis 18.30 Uhr, im Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater zu Gast und trägt eigene Kompositionen und „Cover-Versionen“ der großen Erfolge populärer österreichischer Künstler vor. Eintritt: kostenlos. Die Ankündigung „Die Perchten kommen!“ ist am Sonntag, 11. Dezember, um 17.00 Uhr, auf dem Prater-Areal im Laaer Wald zu vernehmen. Freitag (ab 14.00 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (ab 11.00 Uhr) haben zahlreiche Stände und Vergnügungsbetriebe geöffnet. Stets ist das „Winterzauber“-Gelände frei zugänglich. Die Besucher*innen müssen die aktuellen Corona-Regelungen befolgen. Programm-Info im Internet: www.böhmischer-prater.at.

