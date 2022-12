Mit den Unternehmen der Wien Holding durch den Advent

Wien (OTS/RK) - Die Unternehmen der Wien Holding begeistern auch in der Vorweihnachtszeit mit ihrem stimmungsvollen Angebot. Ein feierliches Konzert im MusikTheater an der Wien, ein Xmas-Special der MUK, die Adventbar im Donauturm, spannende Themenführungen im Jüdischen Museum Wien, weihnachtliche Themenfahrten bei der DDSG Blue Danube, entspannende Angebote der Therme Wien, die Adventfahrten des Twin City Liners, die Wien Ticket Adventaktion, der magische Lichtergarten „Illumina“ im Schlosspark Laxenburg, der Wien Holding-Adventkalender und der Christbaumverkauf am Großmarkt Wien sorgen für besondere Momente und steigern die Vorfreude auf Weihnachten.

MusikTheater an der Wien: Feierliches Konzert mit Werken von Bach und Scarlatti

Festliche Adventsmusik mit der Sing-Akademie aus Zürich und dem Kammerorchester Basel erwartet Besucher*innen des MusikTheater an der Wien. Im feierlichen Konzert „Magnificat“ kündigt Johann Sebastian Bachs Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ mit Trompetenklängen die bevorstehende Geburt Jesu an, bevor sie im bekannten Choral „Jesus, Joy of Man’s Desiring“ ihren Höhepunkt findet. Einen ganz anderen Weg geht Domenico Scarlatti in seinem Salve Regina, einer leidenschaftlichen Vertonung des Marienhymnus. Johann Sebastian Bachs Magnificat basiert auf dem Mariengesang des Lukas-Evangeliums und ist ein epischer musikalischer Ausdruck der Gottesverehrung mit Pauken und Trompeten.

Montag, 19. Dezember 2022, 19:00 Uhr, Tickets ab 22 Euro, buchbar unter: www.wien-ticket.at. MusikTheater an der Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien.

MUK: Open Mic, Open Stage – Open Spektakel!

Die Studierenden des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater (MUNTER) der MUK, ein Unternehmen der Wien Holding, präsentieren am Mittwoch, den 21. Dezember 2022 um 20:00 Uhr ihr selbst-kuratiertes Musicalprogramm als Open Spektakel ebendort. Mit ihrem selbst gestalteten Abend entführen sie uns in ihre Welt voller fesselnder Geschichten und großer Emotionen — gefüllt mit Leidenschaft und Herzblut. Für das Xmas-Special sind auch die Lehrenden auf die Bühne geladen. Eine Musical Night Out unter dem Motto „Kreativität kennt keine Grenzen!“ Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 21. Dezember 2022, 20:00 Uhr. Eintritt frei/Freie Spende. Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien

Donauturm Adventbar: Punschen mit Aussicht

Jedes Adventwochenende sowie in den Weihnachtsferien können Besucher*innen der Adventbar auf der Innenterrasse des Donauturms Punsch mit 360 Grad Ausblick erleben. Mit dem Expresslift geht es auf die Aussichtsterrassen in 150 Metern Höhe. Köstliche Punsch-Eigenkreationen und der unvergleichliche Panoramablick runden das Gesamterlebnis ab – natürlich alles auch alkoholfrei.

Samstags und sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr sowie in den Weihnachtsferien vom 25. Dezember 2022 bis 6. Jänner 2023 (ausgenommen Silvester) täglich von 11.00 bis 18.00 Uhr. Liftticket: 18 Euro pro Person.

Jüdisches Museum Wien: Spannende Themenführungen rund um Chanukka

Im Jüdischen Museum Wien, einem Museum der Wien Holding, erfahren Interessierte bei Themenführungen Wissenswertes über das Chanukka-Fest und können an einem amüsanten Ausstellungsrundgang teilnehmen.

Unsere Stadt – feiert Weihnukka

Erleben Sie Infos rund um das Chanukka-Fest, alle Leuchter aus den Museumssammlungen, wie der Weihnachtsbaum nach Wien kam, wie es Theodor Herzl damit hielt und ein Dreidl-Casino, in dem man weder gewinnen noch verlieren kann.

Sonntag, 25. Dezember 2022, 15:00 Uhr, Museum Dorotheergasse. Die Teilnahme an der Führung ist für Besucher*innen mit gültigem Ausstellungsticket oder Jahreskarte frei. Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: +43 1 535 04 31 - 1537 u. - 1538 oder E-Mail: tours@jmw.at

Chanukka und andere Missverständnisse

Im Rahmen eines amüsanten Ausstellungsrundgangs erleben Sie Rotkäppchen, Chanukka und andere Überraschungen.

Sonntag, 25. Dezember 2022, 16:30 Uhr, Museum Dorotheergasse. Die Teilnahme an der Führung ist für Besucher*innen mit gültigem Ausstellungsticket oder Jahreskarte frei. Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: +43 1 535 04 31 - 1537 u. - 1538 oder E-Mail: tours@jmw.at

DDSG Blue Danube: Weihnachtliche Themenfahrten

Bei den Themenschifffahrten der DDSG Blue Danube können Passagier*innen auf eine „kleine Kreuzfahrt“ gehen, die Ufer vorbeiziehen lassen und den exzellenten Service der Bordrestaurants genießen. Abwechslungsreiche Menüs und themenbezogene Buffets sowie Live-Musik sorgen für Höhepunkte. Highlights im Dezember sind die „Heurigenfahrt mit Wiener Liedern – Advent in Wien“ (8.12.2022), der Adventbrunch auf Donauwellen (11. und 18.12.2022), das „Weihnachtstraumschiff“ (14.12.2022) oder die „Gospel Night“ (22.12.2022).

Buchung: persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube, online unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter +43 1 588 80.

Advent in der Therme Wien

Im warmen Thermalwasser entspannen, eine kleine Auszeit genießen, ein Buch lesen, auf der Liege ruhige Momente verbringen. Advent in der Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, verbreitet eine besondere Stimmung: Hier ist viel Platz, um zur Ruhe zu kommen und auszuspannen. Ob beim Relax! Tagesurlaub um € 94,- pro Person, bei einer Zirbenölmassage (25 Minuten um € 43,00 bzw. 50 Minuten) um € 79,-), beim Weihnachtspunsch am Beckenrand, oder bei einem entspannenden Saunagang. Hier können Besucher*innen dem Weihnachtstrubel entgehen, Lichtstimmungen im Außenbereich zaubern dabei stimmungsvolle Momente.

Mit dem Twin City Liner in das vorweihnachtliche Bratislava reisen

Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, bringt Passagier*innen in der Adventszeit bis 18. Dezember 2022 jeweils samstags, sonntags und feiertags direkt vom Schwedenplatz in Wien in die wunderschöne Altstadt von Bratislava.

Abfahrt: samstags, sonntags und feiertags von Wien/Schwedenplatz um 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11:45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava/Altstadt um 16:30 Uhr, Ankunft in Wien um 18:00 Uhr. Preis: ab 22 Euro (limitiertes Red Ticket). Buchung telefonisch unter +43 1 904 88 80, online unter www.twincityliner.com bzw. im Ticketshop bei der Schiffsstation am Schwedenplatz.

Wien Ticket Adventaktion

Bei der Adventaktion von Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, warten wieder attraktive Ermäßigungen von 12 bzw. 24 Prozent auf Kulturinteressierte. Bis einschließlich 8. Januar 2023 sind zahlreiche Veranstaltungen vergünstigt buchbar. Sichern Sie sich schon jetzt die besten Tickets für Events aller Art, egal ob Musicals, Konzerte, Shows, Sportveranstaltungen, Kabaretts oder Museumseintritt! Alle vergünstigten Veranstaltungen sind online unter www.wien-ticket.at abrufbar.

Buchung: online unter www.wien-ticket.at, im Call Center unter +43 1 588 85 sowie in allen Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

„Illumina“ im Schlosspark Laxenburg

Illumina, der magische Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg, an dem die Wien Holding beteiligt ist, begeistert auch heuer wieder mit faszinierenden Lichterspielen, Wassershows und Klangprojektionen. Noch bis 29. Jänner 2023 können sich Besucher*innen von der fantastischen Lichterwelt Illumina mitreißen und verzaubern lassen. Wenn im Schlosspark gegen 16.30 Uhr die Dämmerung einsetzt, beginnt eine magische Reise durch ein glitzerndes Wunderland in einem der wohl schönsten Landschaftsgärten Europas.

Immer Mittwoch bis Sonntag von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr im Schlosspark Laxenburg. Tickets sind online unter www.lichtergarten.at erhältlich. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.

Tolle Preise gewinnen mit dem Wien Holding-Adventkalender

Der Wien Holding-Adventkalender, der am 1. Dezember 2022 startet, bietet 24 Tage Weihnachtszauber. Jeden Tag ein Türchen öffnen und tolle Preise aus dem Wien Holding-Konzern gewinnen: Gutscheine für die Therme Wien, die DDSG Blue Danube, die Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, für den Twin City Liner und vieles mehr – täglich mitmachen lohnt sich!

Ab 1. Dezember 2022 mitmachen unter: http://www.wienholding.at/adventkalender

Infos zu Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen finden Interessierte hier: http://www.wienholding.at/gutscheine

Christbaumverkauf am Großmarkt Wien

Am Großmarkt Wien bietet die Firma Fröhlich ab sofort wieder frische Nadelbäume in verschiedensten Größen und Sorten an – nicht nur für Großhändler*innen, sondern auch für Privatkund*innen. Der Fachbetrieb Fröhlich Tree GmbH garantiert heimische Top-Qualität und lange Haltbarkeit der Bäume. Geschnitten oder im Topf erhältlich, stammt die Ware aus der steirischen Region Weiz. Reisig und Zubehör sind ebenso lagernd. Die GMW Großmarkt Wien Betrieb GmbH – ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung – ist für die Verwaltung und Vermietung des Marktareals zuständig.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 6:00-17:00 Uhr. Standort: Vor der Einfahrt beim Hauptportal Laxenburger Straße 365 links abbiegen, um den Baum-Einkauf zu tätigen (kurzes Halten am Auffangparkplatz erlaubt). Eine Registrierung und Zufahrt in den Marktbereich ist nicht notwendig. Online-Bestellungen mit Zulieferung ebenfalls möglich. Nähere Details: www.christbaum.st

