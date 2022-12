Wake Up Johann Strauss 2025: Ganzjährige Eventreihe zum 200. Geburtstag von Johann Strauss in Wien

Wien (OTS/RK) - Am Montag, 5. Dezember 2022, präsentierte Intendant Roland Geyer erste konzeptionelle Ideen und den visuellen Auftritt der Johann.Strauß-Festjahr 2025 GmbH, die zur Entwicklung und Durchführung des Jubiläumsjahres 2025 von der Wien Holding im Auftrag der Stadt Wien gegründet wurde.

Roland Geyer wurde zum künstlerischen Geschäftsführer und Gründungsintendant der Johann-Strauß-Festjahr 2025 GmbH ernannt und seit 1. September Simon Posch zum Kaufmännischen Geschäftsführer bestellt. Am 23. November hat der Wiener Gemeinderat die Finanzierung der Johann.Strauß-Festjahr2025 GmbH genehmigt und eine Subvention in Höhe von 20 Millionen Euro beschlossen.

Nun hat Intendant Roland Geyer auf dem Badeschiff offiziell den ersten visuellen Auftritt und erste konzeptionelle Ideen für das Festjahr 2025 präsentiert: „Nach Jahren der Ernüchterung und Distanz wollen wir mit der lebensfrohen Musik von Johann Strauss den Menschen Hoffnung und Zuversicht geben, Lebensfreude aufbauen helfen, wieder zusammenrücken lassen, Brücken bilden und Lücken schließen. Ohne Zweifel ist dafür sein OEuvre geradezu ideal geeignet: beginnend mit dem Neujahrskonzert am 1. Jänner bis zum Silvestertanz am 31. Dezember wollen wir Wien als aufregende Kulturmetropole durch ihren berühmten Weltbürger in vielen künstlerischen Begegnungen und Events ganzjährig erstrahlen lassen“, so Intendant Geyer.

Die vier Pfeiler des Strauss-Festjahres 2025

1. Die Stadt Wien steht im Zentrum der vielfältigen neuen Events, basierend auf der meisterhaften Musik von Johann Strauss II.

2. Das Strauss Festjahr spannt einen „regenBogen“ über das gesamte Jubiläumsjahr 2025 und bindet dabei alle adäquaten Wiener Kulturinitiativen ein.

3. Alle Projekte sollen im Heute verankert sein und werden aus dem Strauss‘schen OEuvre in viele kulturelle Bereiche expandieren: Konzertmusik (Klassik bis Elektro), Musiktheater, Tanz, Literatur, Schauspiel, Ausstellung, Performance, Installation, Film und TV, digitale und immersive Künste, Wissenschaft, Musikvermittlung, Kunst im öffentlichen Raum und Open Air Events.

4. Bei der Umsetzung der konzeptionellen Ideen und Aktivitäten soll eine erfolgreiche Wertschöpfung durch die Einbindung der Wiener Künstler*innenschaft, Wirtschaft und Tourismus unmittelbar wie nachhaltig erreicht werden.

Über die Johann Strauss Festjahr Organisation

Die Stadt Wien hat die Johann.Strauß-Festjahr2025 GmbH als Unternehmen der Wien Holding Ende Juli 2022 gegründet. Unter der künstlerischen Leitung von Roland Geyer entwickelt, kuratiert und koordiniert ein Kreativteam einen ganzjährigen Festreigen für alle Wiener*innen und ihre Gäste mit und um Johann Strauss für 2025.

Anmerkung:

Aus Gründen der Internationalität des Festjahres wird ab sofort überall und in allen Publikationen Strauss mit Doppel-s geschrieben. Nur der eingetragene GmbH-Name beinhaltet weiter die reindeutsche ß-Schreibweise.

Die Website ist ab sofort unter www.johannstrauss2025.at abrufbar.

Hier finden Sie den offiziellen Trailer: https://youtu.be/Li5sHXXRZHw

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

