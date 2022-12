Samariterbund Wien Armutskampagne „Schau ma, dass sich’s ausgeht“! Prominente Unterstützung für armutsbetroffene Menschen

Samariterbund appelliert an Zusammenhalt in Gesellschaft und zählt auf prominente Unterstützer*innen wie Erwin Steinhauer, Jazz Gitti, Conny Kreuter, Fadi Merza und die Dacia Vikings.

Wien (OTS) - Die Folgen der größten Teuerungswelle seit 50 Jahren belasten die Österreicher*innen enorm. Rund jede*r Zweite kommt mit seinem Einkommen gerade noch so über die Runden, für viele geht es sich trotz Job gar nicht mehr aus. „Ein Klient von uns hat seinen Ehering für 60 Euro verkauft, um weiterhin Lebensmittel für seine Familie besorgen zu können“, erzählt Sozialberaterin Eni, die in den Samariterbund-Sozialmärkten berät.

Bereits vor der Krise konnten rund 81.000 Haushalte in Österreich ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen. Und: Es werden immer mehr. „Viele unserer Klient*innen können oft nicht mehr ihre Wohnung warm halten. Um Stromkosten zu sparen, drehen einige den Kühlschrank ab und stellen die Lebensmittel auf das Fensterbrett“, berichtet die Sozialberaterin. „Die Menschen wissen nicht mehr weiter. Sie wenden sich an uns und bitten um Hilfe. Mit gezielter Unterstützung hilft der Samariterbund Wien.“

Erwin Steinhauer: „Menschlichkeit ist die Überlebenschance unserer Gesellschaft. Nicht zuschauen – vorleben!“

Unterstützung gibt es von Persönlichkeiten aus Theater, Film, Fernsehen und Sport. Erwin Steinhauer, Jazz Gitti, Conny Kreuter, und Fadi Merza, das Team der Dacia Vikings und die Influencerinnen Astrid Aschenbrenner und Mara Hohla setzen sich für die Kampagne ein und appellieren an die Solidarität der Bevölkerung: „Schau ma, dass sich’s ausgeht“. Seine Unterstützung erklärt Erwin Steinhauer mit den Worten: „Menschlichkeit ist die Überlebenschance unserer Gesellschaft. Nicht zuschauen – vorleben!“

„Weil auch in Österreich mehr als 1,5 Millionen Menschen an der Armutsgrenze leben, ist es für mich wichtig, dass wir alle zusammenhalten“, betont Fadi Merza. „Weil 400.000 Kinder in Armut leben. Nebenan. Also schau ma hin“, engagiert sich Tänzerin und Moderatorin Conny Kreuter für die Kampagne. Auch Jazz Gitti appelliert an ein Miteinander: „Nur jetzt, wenn wir alle zusammenhalten, komma gut durch die Krise.“

Vikings: Starke helfen Schwachen

„Wir haben keine Sekunde gezögert, an dieser großartigen und so wichtigen Initiative teilzunehmen. Ein großer Dank geht an den Samariterbund Wien, der für das Thema sensibilisiert. Gemäß des karitativen Vikings-Mottos ’Starke helfen Schwachen’ ist es uns eine Ehre, unseren starken Namen einsetzen zu können. Wir hoffen, dass wir mit unserer Partizipation einen kleinen Teil zum Erfolg beitragen können und möchten jeden Football-Fan animieren: Sei auch du dabei!“, so das Team der Dacia Vikings.

Das Ziel ist klar: Helfen wir gemeinsam

„Immer mehr Menschen brauchen unsere Hilfe“, weiß Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens. „Besonders die Nachfrage in unseren Sozialmärkten und in der Sozialberatung ist enorm gestiegen.“

Mit der Kampagne zählt der Samariterbund Wien auf die Solidarität mit armutsbetroffenen Menschen und ruft zu Spenden auf. „Wir lassen niemanden in einer kalten Wohnung zurück und helfen den Menschen, bei denen es sich eben nicht mehr ausgeht“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens. „Aber um unsere Angebote weiterführen zu können, brauchen wir Spenden. Helfen Sie uns zu helfen. Jeder Euro zählt. Wenn die, die können, ein bisschen geben, geht sich’s für alle aus.“

In den Samariterbund-Sozialmärkten erhalten Betroffene leistbare Lebensmittel, in der Sozialberatung Rat und Unterstützung. Für die Kinder gibt es kostenlose Lernunterstützung in den LernLEOs. Obdachlose und schutzsuchende Menschen bekommen in den Häusern der Wohnungs- und Flüchtlingshilfe ein Dach über dem Kopf und Betreuung. Mit dem neuen Suppenküchen-Projekt „Samariter Suppentopf” versorgt der Samariterbund Wien Menschen in den Sozialmärkten mit warmen Mahlzeiten – ein Schöpfer Menschlichkeit!

Informationen unter www.samariterwien.at/gemeinsamgegenarmut



Druckfähige Fotos stehen kostenlos unter Anführung des Fotocredits Samariterbund Wien https://media.samariterbund.net/?xauth=cfiAqefycBis zum Download bereit.

Video Kampagne: https://www.youtube.com/watch?v=6a1N0dF7gPQ



Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Gemeinsam gegen Armut

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. Susanne Kritzer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0664/846 10 08

susanne.kritzer @ samariterbund.net

www.samariterbund.net