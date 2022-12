Bezirksmuseum 8: Konzert mit „Hirsch Fisch“ und Gfrerer

Anmeldungen für Donnerstag, 8.12.: Telefon 0676/512 91 04

Wien (OTS/RK) - Der Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) ist am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19.00 Uhr, der Schauplatz eines Konzerts in der Reihe „Der musikalische Adventkalender“. Bei der Veranstaltung machen das Duo „Hirsch Fisch“ sowie der Sänger, Gitarrist und Liedschreiber Gottfried Gfrerer mit. Wer sich für zeitgenössische Musik aus Österreich interessiert, kommt an dem klangvollen Abend auf seine Kosten. Die Zuhörer*innen sollen die gültigen Corona-Vorgaben beachten und Spenden geben. Reservierungen für dieses Konzert nimmt das Team des Kultur-Vereins „Narrendattel“ unter der Telefonnummer 0676/512 91 04 gerne an. Als Projekt-Koordinator agiert Friedl Preisl, der per E-Mail erreichbar ist: friedl.preisl@aon.at.

Neben der großen Dauer-Ausstellung über die Vergangenheit des 8. Bezirkes und temporären Sonder-Ausstellungen zu speziellen Themen finden im Bezirksmuseum Josefstadt immer wieder Kultur-Termine (Musik, Literatur, Schauspiel, Führungen, u.a.) statt.





