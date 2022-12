Schwache Performance: Acht von zehn Beschäftigten sagen, dass die Politik mehr gegen die Teuerungen machen muss!

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Nichts beschäftigt die Menschen in Oberösterreich so sehr wie die derzeitige Teuerungswelle und die höchste Inflation seit 70 Jahren. Viele fühlen sich von der Politik im Stich und mit ihren finanziellen Problemen alleine gelassen. Das zeigt eine aktuelle IFES-Studie im Auftrag der AK Oberösterreich.

Bei einer Pressekonferenz am Montag, 12. Dezember 2022, um 9 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , berichten wir Ihnen, wie es den oberösterreichischen Beschäftigten mit den Teuerungen geht und was sie von der Politik der Bundes- und Landesregierung halten:

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und die Geschäftsführerin des Instituts für Empirische Sozialforschung (IFES), Dr.in Eva Zeglovits , zur Verfügung.

Sie werden Ihnen die wichtigsten Ergebnisse der Studie und die Forderungen der AK Oberösterreich an die Bundes- und Landesregierung präsentieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz, diese ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich anmelden.

Pressekonferenz mit der Geschäftsführerin des Instituts für Empirische Sozialforschung (IFES), Dr.in Eva Zeglovits und AK-Präsident Andreas Stangl

Datum: 12.12.2022, 09:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock oder online

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

