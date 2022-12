Die Stärken der Schwäche. Gesellschaften in unruhigen Zeiten

Symposium des mumok in Kooperation mit dem IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Kunstuniversität Linz in Wien von 14.-16. Dezember 2022

Wien (OTS) - Das Symposium Die Stärken der Schwäche. Gesellschaften in unruhigen Zeiten widmet sich ausgewählten Schauplätzen und Problemfeldern, auf denen die Verletzlichkeit des Gewebes des Lebens politisch wird und/oder sich vielversprechende Formen des Umgangs mit den Blessuren des Kapitalozäns zeigen.



Die Vortragenden stellen Denkansätze und Praxisformen vor, die aus angeblichem Unvermögen Aktiva machen. Es geht um künstlerische, politische und philosophische Ansätze, die sich mit Schwäche, Kontamination und dem Ruinösen auf eine Art und Weise beschäftigen, die diese vermeintlich defizitären Momente in Fähigkeiten umkehren: Aus der Verwundbarkeit wird eine Fertigkeit im Umgang mit Fragilität, ein Vermögen, sich auch in riskanten Situationen zu öffnen um das Unbekannte und das Verwunderliche an sich heranzulassen.

Das Symposion stellt eine Ethik des Dividuellen vor, der halben Sachen und der partialen Allianzen. Reinheitsphantasien wird kenntnisreiches Navigieren im Unreinen entgegensetzt. Es geht darum, das Verbindende im Trennenden zu lokalisieren und Begriffe wie Gesellschaft, Gemeinschaft und Angehörigkeit aus dem Klammergriff von Familie und Nation zu lösen.

Kuratiert von Karin Harrasser, IFK und Franz Thalmair, mumok.



Vorträge von Evelyn Annuß, Yener Bayramoğlu, María do Mar Castro Varela, Ann Cotten, Andreas Gehrlach, Jule Govrin, Julia Grillmayr, Karin Harrasser, Nanna Heidenreich, Thomas Macho, Sourayan Mookerjea, Gin Müller, Katrin Pahl, Matthäus Rest, Katrin Solhdju, Ulrich van Loyen, Uwe Wirth

Das Symposium begleitet die Ausstellung mixed up with others before we even begin (26. November 2022 – 10. April 2023) zu Mischformen als gesellschaftlich und politisch wirksame Arbeits- und Denkmodelle unserer gegenwärtigen visuellen Kultur.



Die Stärken der Schwäche. Gesellschaften in unruhigen Zeiten

Mittwoch, 14.12., 14.30 Uhr - Freitag, 16.12., 14 Uhr

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien



