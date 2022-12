Naturbestattung in Purkersdorf senkt Preise

Ab 01.01.2023 senkt paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG, Betreuer des Waldfriedhofs in Purkersdorf, NÖ, die Preise.

Wien/NÖ (OTS) - Alles wird derzeit teurer. Die Inflation steigt und die täglichen Ausgaben werden mehr. Nicht jede Branche ist davon betroffen. Paxnatura Naturbestattungs GmbH hat rasch auf den veränderten Markt reagiert und senkt seine Preise für die Möglichkeit der Naturbestattung auf der Feilerhöh in Purkersdorf. „Naturbestattung soll auch in Zukunft leistbar für Menschen bleiben. Das war für uns Anlass genug, um die Preise in Purkersdorf zu senken.“, sagt Dipl.-Bw Karin Seewald, Geschäftsführerin von paxnatura.

3 wesentliche Vorteile in Zukunft

Auf dem paxnatura Waldfriedhof werden mit der Kostensenkung drei wesentliche Vorteile für Interessent*innen geschaffen.

Die Höhe der Grabstellengebühren werden deutlich gesenkt:

Für eine Einzelgrabstelle werden die Kosten um rund 15% gesenkt und für Einzelbäume bis zu 40%. „Uns ist es wichtig den Bedürfnissen der Menschen Folge zu leisten. Durch die Senkung unserer Preise können wir der derzeitigen Teuerung ein Stück weit entgegenwirken“, erläutert die Geschäftsführerin weiter.

Unkomplizierte Vorsorge treffen:

Das Benützungsrecht für einen Naturbestattungsplatz wird auf Friedhofsdauer vergeben. Somit fallen die Verlängerungsgebühren pro Grabstelle weg.

Platz für Sternenkinder :

Die paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG bietet in Zukunft auf der Friedhofsfläche in Purkersdorf einen Grabplatz für Sternenkinder kostenlos an. Die Beisetzung kann individuell von den Angehörigen gestaltet werden. „Die Trauer der Eltern ist oft sehr groß. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit den verstorbenen Kindern einen Ruheplatz zu ermöglichen und somit den Angehörigen Trost zu schenken“, sagt Karin Seewald.

Rückfragen & Kontakt:

Renate Eschenlohr

Presse und Kommunikation paxnatura

re @ paxnatura.at

0664/512 07 97