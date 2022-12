Bazar.at zeigt Handschlagqualität

Bazar.at führt als österreichischer Vorreiter „blaue Haken“ für vertrauensbasierten Onlinehandel ein.

Wien (OTS) - Im Vergleich zu anderen Kleinanzeige-Marken reagiert der Bazar.at auf die steigende Unsicherheit im Handel zwischen Privaten durch die Einführung eines „blauen Hakens“. Dieser dient als Symbol für verifizierte und damit sichere Profile. Seit knapp 40 Jahren bietet der Bazar einen verlässlichen Marktplatz zur Vermittlung von Angebot und Nachfrage. Ein neuer Service, der für bestehenden Nutzer:innen wie auch für Kund:innen der Kronen Zeitung oder des Kuriers schnell und unkompliziert implementierbar ist.

Österreichs Kleinanzeigen-Pionier setzt auf sicheren Handel

Cyberkriminalität (Phishing, Spam-Mails und Co.) zählt derzeit zu den größten Herausforderungen im Onlinehandel. Als erstes Portal in ganz Österreich reagiert der Bazar.at auf die wachsende Unsicherheit im Internetgeschäft zwischen Privatpersonen mit einer deutlich sichtbaren Markierung verifizierter Anbieter. Diese verifizierten Profile sind durch „blauen Haken“ gekennzeichnet, die bereits aus sozialen Medien wie Instagram und Twitter bekannt sind. Voraussetzung ist eine aktive Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen der Mediaprint, um die Verifizierung des Profils sicherzustellen.



Die Möglichkeit für diese Verifizierung besteht für alle Interessierten mittels Kundennummer eines Kronen bzw. Kurier Zeitungsabos, oder durch persönliche Authentifizierung über das Kundenservice.



Tag für Tag sind wir mit so vielen Menschen und Unternehmen in Kontakt, wenn wir ihnen eines unserer Zeitungsprodukte oder eine Sendung aus der Vorteilswelt zustellen. Allein dieser Umstand versetzt uns schon in die Lage, den Kontakt auch anderen gegenüber zu bestätigen , erklärt Markus Binderbauer, als CEO der Job Immobilien Motor (JIM) Marketing GmbH für das Rubriken-Geschäft der Mediaprint verantwortlich.



Sowohl bei der Anzeige selbst als bei der Anfrage ist diese Bestätigung ab sofort deutlich sichtbar."Aber nur, sofern der Profil-Inhaber das auch möchte", ergänzt Helene Fritzsche, Product Owner des Kleinanzeigen-Pioniers.



Übersichtlich, niederschwellig, sicher. Seit knapp 40 Jahren bietet der Bazar einen Marktplatz zur Vermittlung von Angebot und Nachfrage. Das Portal für C2C Onlinehandel legt seine Schwerpunkte flexibel darauf, wo aktuelles Angebot und Nachfrage herrscht. Derzeit liegt ein Fokus auf privaten Wohnungen, Wohnwägen, E-Bikes, Dienstleistungen und Musikinstrumenten. Das Wiederverwenden von Schönem und Nützlichem leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – Nachhaltigkeit steht hier im Vordergrund.



Seit fast 40 Jahren ist der Bazar der Pionier unter den Kleinanzeigen-Marken Österreichs. Seit 2020 ist er unter dem Dach der Mediaprint angesiedelt und wird von der Job Immobilien Motor (JIM) Marketing GmbH - kurz jimm GmbH betrieben. Das eigens gegründete Tochter-Unternehmen führt den digitalen Ausbau des Rubrikengeschäfts konzernübergreifend in die digitale Zukunft. Neben dem Bazar sind starke Marken wie der Immokurier, die Jobkrone oder dibeo.at in ein und demselben Portfolio versammelt.

Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG ist Österreichs größtes Printmedienhaus. 1988 als Zusammenschluss der Verlage Kronen Zeitung und KURIER gegründet, nimmt MediaPrint deren zeitungswirtschaftliche Belange in den Bereichen Anzeigen, Druck und Vertrieb mit rund 1.800 MitarbeiterInnen wahr. Mit den von ihr vermarkteten starken Medienmarken bietet MediaPrint ein breites Portfolio an unterschiedlichsten Werbemöglichkeiten an. Weitere Informationen sind unter www.mediaprint.at abrufbar.

