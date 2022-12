AVISO – Mittwoch, 7.12., 12.00 Uhr: PK mit Rendi-Wagner/García Pérez/Schieder zu „Maßnahmen gegen Preisexplosion und Energiekrise"

Europäische Sozialdemokratie von 5. bis 8. Dezember zu Gast in Wien

Wien (OTS/SK) - Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, findet um 12.00 Uhr eine Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau und außenpolitischer Sprecherin Dr.in Pamela Rendi-Wagner, S&D-Fraktionsvorsitzender Iratxe García Pérez und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder statt. Themen der Pressekonferenz: „Maßnahmen gegen Preisexplosion und Energiekrise in Österreich und Europa und aktueller Stand EU-Erweiterung am Westbalkan“. Anlass ist die Sitzung der S&D-Fraktion von 5. bis 8. Dezember in Wien. Mit 145 EU-Abgeordneten aus 26 EU-Mitgliedstaaten ist die S&D-Fraktion die zweitgrößte Fraktion im Europäischen Parlament. ****

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung unter jakob.flossmann @ ep.europa.eu ist erforderlich. Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Zeit: Morgen, Mittwoch, 7. Dezember 2022, 12.00 Uhr

Ort: Hilton Vienna Park, Klimt Hall 1, Am Stadtpark 1, 1030 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann

Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu