AK Kärnten spendet Wärme mit Winterbekleidung für Menschen im Osten der Ukraine

25 Kleidungssäcke mit Winterbekleidung – von den AK-Sportbörsen – an Ukrainischen Honorarkonsul übergeben.

Klagenfurt (OTS) - Der 24. Februar 2022 ist der Beginn einer dunklen Zeit für das friedliche Zusammenleben in Europa. Russland überfiel die Ukraine. Kriegerische Handlungen forderten bisher tausende Todesopfer. Unzählige Zivilisten verloren ihr gesamtes Hab und Gut und der Winter ist bereits da. „Hier muss den Menschen geholfen werden, ohne Wenn und Aber“, so AK-Präsident Günther Goach der zusammen mit AK-Direktorin Susanne Kißlinger 25 Kleidungssäcke an nicht abgeholter bzw. gespendeter Ware der AK-Wintersportbörsen an den Honorarkonsul der Ukraine, Nils Grolitsch, übergab. „Die Ware wird direkt in den Osten der Ukraine gebracht, wo Winterbekleidung jetzt am dringendsten benötigt wird“, erklärt Grolitsch. „Winterjacken, Hosen, Mützen und Handschuhe sind nur ein kleiner Beitrag unsererseits, um den Menschen im Osten der Ukraine etwas Wärme zu spenden“, betont Kißlinger.

