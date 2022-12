Österreichische Hagelversicherung doppelt ausgezeichnet: Beste Spezialversicherung und Nachhaltigste Versicherung Österreichs 2022

Hagelversicherung setzte sich im Börsianer-Ranking durch und ist somit zum fünften Mal die Beste Spezialversicherung und zum dritten Mal Nachhaltigste Versicherung Österreichs

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 6. Dezember 2022): Jährlich zeichnet das Fachmagazin Börsianer die besten Unternehmen der Finanzbranche aus. In einem dreisäuligen Scoring-Modell (Peergroup, Kennzahlen und Redaktion) haben sich auch heuer wieder 149 Finanzunternehmen einem Härtetest unterzogen. Von den nominierten Versicherungen sticht eine besonders heraus: Die Österreichische Hagelversicherung erhält erneut die Auszeichnung zur Besten Spezialversicherung und zur Nachhaltigsten Versicherung Österreichs. „Die Klimakrise schlägt voll durch. Die Schäden nach Naturkatastrophen sind auf Rekordniveau. Die Österreichische Hagelversicherung zeigt im Kampf gegen die Erderwärmung seit vielen Jahren großes Engagement. Im Finanztest des ‚Börsianer‘ wird sie 2022 als beste Spezialversicherung und nachhaltigste Versicherung in Österreich doppelt prämiert. Ich gratuliere dem Team rund um Vorstandsvorsitzenden Kurt Weinberger zu diesem konsequenten grünen Weg und dem Mut zur Meinung im öffentlichen Diskurs“, so Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber des Börsianers.

Beste Spezialversicherung: Die Österreichische Hagelversicherung

Als Spezialversicherer in der Landwirtschaft bietet die Österreichische Hagelversicherung mit der umfassendsten Produktpalette und der modernsten Schadenserhebung Europas den Landwirtinnen und Landwirten in sechs Märkten ein innovatives Tool zur betrieblichen Risikovorsorge. „Die Landwirtschaft ist als erste und am stärksten von den zunehmenden Wetterextremen betroffen. Als Spezialversicherer sind wir daher ständig bemüht, mit unserem Versicherungsangebot und einem hohen Digitalisierungsgrad ein Sicherheitsnetz für die Landwirtinnen und Landwirte zu bieten. Es macht uns als Unternehmen stolz – gerade auch im heurigen 75-jährigen Jubiläumsjahr ­­– dass wir in diesen Bemühungen bereits zum fünften Mal mit der Auszeichnung zur Besten Spezialversicherung Österreichs bestätigt werden“, so Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung.

Nachhaltigste Versicherung: Die Österreichische Hagelversicherung

Die Hagelversicherung ist Umweltpionier und österreichisches Vorzeigeunternehmen in den Bereichen Klima- und Bodenschutz. „Wir weisen bereits seit der Jahrtausendwende auf den Mehrwert heimischer Lebensmittel hin, hatten beispielsweise bereits im Jahr 2007 das erste CO2-neutrale Bürogebäude Wiens und schaffen seit mehr als zehn Jahren Bewusstsein für den Erhalt unserer Lebensgrundlage Boden. Überdies haben wir als erstes Versicherungsunternehmen Österreichs das Europäische Umweltmanagementsystem EMAS eingeführt und uns damit zur Verbesserung der Umweltleistung verpflichtet. Die erneute Auszeichnung zur Nachhaltigsten Versicherung Österreichs bestärkt uns, unser langjähriges, nachhaltiges Engagement auch in Zukunft weiterzuführen. Wir scheuen uns auch nicht davor, unsere gesellschaftspolitische Verantwortung bei der Nachhaltigkeit wahrzunehmen und weiterhin konsequent zu vertreten“, so Weinberger zu der bereits dritten Auszeichnung als Nachhaltigste Versicherung Österreichs.

Über die Österreichische Hagelversicherung

Die Österreichische Hagelversicherung ist der Spezialversicherer in der Landwirtschaft. Sie wurde 1947 als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet und ist in Österreich sowie in fünf Auslandsmärkten (Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn und Rumänien) tätig. Neben Hagel werden landwirtschaftliche Kulturen auch gegen Dürre, Überschwemmung, Sturm, Frost und zehn weitere Risiken versichert. Damit bietet sie die umfassendste Produktpalette Europas an und ist zudem Österreichs größter Tierversicherer. Das Unternehmen hat durch die Verwendung von Satellitendaten die rascheste und modernste Schadenserhebung Europas und engagiert sich angesichts zunehmender Wetterextreme schon sehr lange für mehr Klima- und Bodenschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Hagelversicherung VVaG

Prok. Dr. Mario Winkler

Pressesprecher

+43 1 403 16 81-242

m.winkler @ hagel.at