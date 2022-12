Houskapreis 2023: 67 Einreichungen für den Forschungspreis der B&C Privatstiftung in drei Kategorien

750.000 Euro für anwendungsnahe Forschung in österreichischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und KMU

Wien (OTS) - Mit 30. November 2022 endete die Einreichfrist für den Houskapreis 2023, dem größten privaten Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich. Insgesamt 67 Projekte wurden eingereicht, davon 24 in der Kategorie „Hochschulforschung“, 20 in der Kategorie „Forschung & Entwicklung in KMU“ sowie 23 im Bereich der außeruniversitären Forschung, der neu eingeführten dritten Kategorie. Davon werden in jeder Kategorie fünf Forschungsarbeiten ausgewählt, für die die B&C Privatstiftung insgesamt 750.000 Euro Preisgeld bereitstellt. Die Nominierten werden Ende Februar 2023 bekannt gegeben, die Houskapreis-Verleihung findet am 27. April 2023 in Wien statt.

Der Houskapreis der B&C Privatstiftung ist mit einer Gesamtdotierung in Höhe von nunmehr 750.000 Euro der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich. Ausgezeichnet werden Forschungsleistungen, die eine wirtschaftliche Relevanz für den Standort Österreich aufweisen. Damit folgt die B&C ihrem Stiftungszweck der Förderung des österreichischen Unternehmertums. Der Houskapreis geht mit 67 Einreichungen aus österreichischen Hochschulen, heimischen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie erstmals auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen in die 18. Runde.

Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung: „Forschung ist der Motor für Innovation und damit ein essenzieller Faktor für die Wirtschaft und den Wohlstand unseres Landes. Mit dem Houskapreis möchten wir vor allem im Bereich der anwendungsnahen Forschung einen Beitrag zur unternehmerischen Umsetzung leisten. Es freut mich besonders, dass neben Hochschulen und kleinen sowie mittelständigen Unternehmen auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Chance auf unseren Förderungspreis ergriffen haben.“

Zweistufiges Auswahlverfahren – ­ Bekanntgabe der Nominierten im Februar 2023

Die Entscheidung, welche der für den Houskapreis 2023 eingereichten Forschungsarbeiten es unter die jeweils fünf Nominierten pro Kategorie schaffen, fällt im Februar 2023. Die Bewertung der eingelangten Projekte erfolgt zweistufig durch hochkarätig besetzte Fachbeiratsgremien und einer international anerkannten Expertenjury. Die Kategorien werden getrennt voneinander beurteilt. Der 1. Platz ist mit jeweils 150.000 Euro, der 2. Platz mit jeweils 60.000 Euro und der 3. Platz mit jeweils 20.000 Euro dotiert. Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 10.000 Euro. Die Siegerprojekte werden im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 27. April 2023 in Wien ausgezeichnet.

Pressebilder zum Houskapreis: https://bcgruppe.at/gallery/houskapreis-pressebilder/

Über die B&C Privatstiftung

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige österreichische Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel verfolgt, österreichisches Unternehmertum zu fördern. Dies erfolgt insbesondere durch langfristig orientierte Mehrheitsbeteiligungen über ihre Holdinggesellschaften an den österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding und durch Beteiligungen an Technologie- und Wachstumsunternehmen. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die aktiv zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Standort-Initiative eXplore! und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Fuchs-Robetin, PR-Managerin

T: +43 50101 314

E: c.fuchs-robetin @ bcholding.at