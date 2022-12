MCI erste Tiroler Hochschule im Klimabündnis

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® wird Teil des globalen Klimabündnis-Netzwerks | Klimaschutz-Maßnahmen bis 2027 definiert

Innsbruck (OTS) - Um Nachhaltigkeit in Lehre, Forschung und Betrieb voranzutreiben und zukünftige Maßnahmen für den Klimaschutz gezielt weiterzuentwickeln, wird MCI | Die Unternehmerische Hochschule® als Partner in das Klimabündnis Tirol aufgenommen. Nach einem mehrstufigen KlimaCheck, der unter anderem den Status quo des Betriebs und die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen analysierte, erstellte das Team des MCI, federführend Alexander Dumfort, Tommy Mayr und Regina Obexer, gemeinsam mit dem Klimabündnis Tirol einen umfassenden Klimaschutz-Fahrplan für die nächsten fünf Jahre, um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten.

Zu diesem Zweck wurde ein detaillierter Maßnahmenkatalog entwickelt, der unter anderem den Ausbau grüner Mobilität der Mitarbeitenden und Studierenden, die Bewusstseinsschaffung durch gezielte Kommunikation in der Lehre, Anpassungen der Infrastruktur und die Erhöhung der Anzahl an Green Events am MCI vorsieht. Dabei werden die Ziele kontinuierlich weiterentwickelt: „Wir möchten alle im MCI-Team in den Prozess einbeziehen, da alle von uns standortbezogenen Input mitbringen. Mit regelmäßigen hochschulübergreifenden Workshops können wir nicht nur bestehende Maßnahmen ausbauen, sondern auch neue Ideen mit aufnehmen“, erklärt Alexander Dumfort, Senior Lecturer des Departments Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik am MCI.

Mit der Aufnahme ins Klimabündnis hat sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule® einem starken Netzwerk angeschlossen: Neben den über 1.000 Klimabündnis-Gemeinden, haben sich österreichweit auch rund 1.300 Betriebe der Klimabündnis-Idee verschrieben, wobei mit dem MCI die erste Hochschule in Tirol dem Klimabündnis beitritt. MCI-Rektor Andreas Altmann zeigt sich erfreut: „Umwelt- und Klimaschutz sind zentrale Anliegen für uns, die wir ernst nehmen und in die wir als Hochschule gezielt investieren. Der Beitritt zum Klimabündnis spornt uns weiter an, konkrete Maßnahmen ambitioniert umzusetzen und zur nachhaltigen Entwicklung unserer Wirkungsbereiche beizutragen.“

