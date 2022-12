Mehrgenerationenhaus mit leistbaren Mietwohnungen in einem historischen Juwel

Am 1. Dezember feierte der Hauensteiner Hof im Zentrum von St. Kathrein am Hauenstein bereits die Dachgleiche

St. Kathrein am Hauenstein (OTS) - Der historische Gasthof wird gerade liebevoll revitalisiert und zu 13 barrierefreien leistbaren Wohnungen für Senioren, Singles und Familien mit kleinen Kindern umgebaut.

Die Liegenschaftseigentümer und Projektentwickler Vera und Bernhard Woschnagg arbeiten Hand in Hand mit lokalen Planern, Professionisten und Handwerkern, wie Herbitschek oder Architektur Büro Zengerer, zusammen, um die umliegenden Wirtschaftsbetriebe zu fördern und den zukünftigen Bewohnern der neu errichteten Mietwohnungen auf über 750 m² ein nachhaltig saniertes und energieoptimiertes künftiges Zuhause zu schaffen.

Der Hauensteiner Hof ist das älteste Gebäude in St. Kathrein am Hauenstein, dessen erste urkundliche Erwähnung auf das Jahr 1401 zurückführt. „Der Ort St. Kathrein am Hauenstein dürfte sich in all den Jahren rund um dieses Gebäude entwickelt haben, das in einen Felsen, den Hauenstein, auf dem auch die Kirche steht, hineingebaut ist“, berichtet der ehemaliger Liegenschaftseigentümer Herr Helfried Gesslbauer, dessen Familie das Haus über vier Generationen vor dem Verkauf an die neunen Eigentümer besaß. Dieses Haus wurde über Generationen als Wirtshaus geführt, in welches schon Peter Rosegger eingekehrt ist, seine „Schöberl“ bestellt und als Störschneider gearbeitet hat.

In dieses älteste Gebäude in Sankt Kathrein am Hauenstein zieht bald neues Leben ein: Es entstehen 13 geförderte Mietwohnungen, mit Flächen von 35 bis 90m² und ein 30m² großer Gemeinschaftsraum, welcher für gemeinsame Aktivitäten der Bewohner zur Verfügung steht. Vieles wird möglich, ganz nach individuellem Bedürfnis: betreut, miteinander oder für sich. Wunderschöne Grünflächen laden förmlich zum gemütlichen oder aktiven „Draußensein“ ein.

„Wir freuen uns sehr, dass der Umbau des Wohnhauses zügig voranschreitet“ sagen die Woschnaggs. "Wir schaffen hochwertige und energieeffiziente neue Mietwohnungen mitten im Zentrum von St. Kathrein am Hauenstein. Die gesamte Liegenschaft ist an das örtliche Fernwärmenetz angeschlossen und trägt so auch zum Schutz der Umwelt und zur Erreichung der gemeinsamen Klimaziele bei."

Ein Supermarkt, Restaurants und Cafés, eine Schule sowie ein Kindergarten befinden sich in unmittelbarer Nähe zu dem neuen Wohnprojekt, ebenso wie zahlreiche gemütliche Wanderwege und der Naturbadeteich. Auch das nächste Skigebiet ist mit dem Auto in nur fünf Minuten zu erreichen.

Die Wohnungen sollen nach Fertigstellung bereits im Herbst 2023 an Ihre zufriedenen Nutzer übergeben werden. Für jede Wohnung steht ein Abstellplatz zur Verfügung und fast alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder Garten sowie ein kleines Kellerabteil. Auch ein Kinderspielplatz ist geplant.

Sämtliche Wohnungen sind altersgerecht gestaltet und über einen Personenaufzug barrierefrei erreichbar. Zusätzlich werden individuelle Betreuungsleistungen für Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen über die Volkshilfe Steiermark vor Ort angeboten, um auch diesen Bewohnern ein neues Zuhause angenehmer zu gestalten.

Möchten Sie eine dieser neuen Wohnungen im Herzen von St. Kathrein am Hauenstein Ihr Zuhause nennen? Die Vermietung erfolgt provisionsfrei über "Cared Living", eine Marke der Immobilienmaklerfirma Austria Real GmbH.

