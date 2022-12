YuanTech Solar erhält die Zertifikate IEC 61215 und IEC 61730 von TÜV SÜD

Shanghai (ots/PRNewswire) - YuanTech Solar, ein neuer PV-Hersteller in China, hat die Zertifikate IEC 61215 und IEC 61730 von TÜV SÜD, einer weltweit anerkannten Prüf- und Zertifizierungsstelle, erhalten. Das bedeutet, dass die von YuanTech Solar hergestellten PV-Module der TOPCon/PERC-Serie alle Tests bestanden haben, die in der Norm IEC 61215 für die Leistung von PV-Modulen und in der Norm IEC 61730 für die Sicherheit von PV-Modulen vorgeschrieben sind, und dass YuanTech Solar nun über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, um seine Produkte auf den internationalen Märkten einzuführen.

Als neue marktorientierte PV-Marke hat YuanTech Solar die neue Generation von N-Typ-TOPCon-Zellen als Haupttechnologie ausgewählt. Seit der Inbetriebnahme der ersten 3GW-Anlage hat das Unternehmen 54-Zellen-Module zum Einsatz für Dächer der Wohngebäuden und 72-Zellen-Module für Industrie- und Gewerbebetrieben sowie für Energieversorger entwickelt. Die waferbasierten TOPCon-Module der M10-Serie, die modernste Modultechnologien wie Multi-Busbar, Halbzellen, zerstörungsfreies Schneiden und intelligentes Schweißen nutzen, bieten herausragende Vorteile in Bezug auf Wirkungsgrad, Degradierung, Temperaturkoeffizient und LCOE und bieten gleichzeitig ausreichenden Schutz vor den Auswirkungen extremer Bedingungen wie Salznebel, Sand, Staub und Ammoniak. Die Modulleistung reicht von 400 Watt bis 575 Watt, mit einem Modulwirkungsgrad von bis zu 22,3 %. Die Module verfügen über eine lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren, wobei die Degradierung im ersten Jahr weniger als 1 % und die jährliche Degradierung weniger als 0,4 % beträgt.

Der CEO von YuanTech Solar, Xie Jian, erklärte, in der hart umkämpften PV-Branche sei es ein großer Ansporn für die Entwicklung des Unternehmens, in der Anfangsphase von einer maßgeblichen dritten Zertifizierungsstelle anerkannt zu werden. Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen weiterhin an seinem marktorientierten Ansatz festhalten und die Einführung neuer Technologien für die Serienproduktion beschleunigen, um den Kunden weiterhin leistungsstarke und äußerst zuverlässige Module zu liefern, die den Erwartungen des Marktes entsprechen.

Informationen zu YuanTech Solar

YuanTech Solar ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Forshung und Entwiclung, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von TOPCon-Photovoltaikprodukten vom Typ N der neuen Generation konzentriert. Das Unternehmen wurde im Januar 2022 gegründet und hat, 1,5 Mrd. Yuan (ca. 214 Mio. US-Dollar) investier, um in Chuzhou der Provinz Anhui eine Fünf-Gigawatt-Modulfabrik zu bauen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von sauberer Energie zu werden, indem es einen marktorientierten Ansatz verfolgt und technologische Innovationen als treibende Kraft einsetzt, um den Wandel zu sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie voranzutreiben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1961423/1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1961424/YT_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yuantech-solar-erhalt-die-zertifikate-iec-61215-und-iec-61730-von-tuv-sud-301695347.html

Rückfragen & Kontakt:

+86-21-66278985,

marketing @ ytsolar.com