- BILD Autokorso und Freiheitskonvoi von Linz nach Steyr am 4.12.2022

Für leistbares Leben und Neutralität

Linz/Steyr/Peuerbach (OTS) - Unter perfekter organisatorischer Leitung der Polizei Linz/Steyr Land/Grieskirchen konnte ein souveräner Auto-Konvoi durch die Linzer Innenstadt über Land bis nach Steyr Zwischenbrücke am 4.12.2022 reibungslos veranstaltet werden.

Die Botschaft der teilnehmenden 50 Fahrzeuge mittels Fahnen und Banner geschmückt war "Strom Gas Sprit Öl Runter, Milliardengewinne von den Konzerne an uns zurück!" Der Autokorso starteten um 15 Uhr vom Urfahraner Marktgelände über die Nibelungenbrücke durch das Linzer Zentrum bei den Christkindelmärkten vorbei, weiter für unsere Freiheit ging es in den Römerbergtunnel durch die Linzer Innenstadt über den neuen Linzer Dom bis an die Außengrenzen von Linz.

6 Polizeifahrzeuge unter einschalteten Blaulicht konnten Verzögerung und Stau in der Vorweihnachtszeit verhindern. Es war der beste Freiheitskonvoi bis dato.

Die Menschen waren freudig überrascht, dass sich Menschen einsetzen für ein leistbares Leben, im gesamten Streckenverlauf positiv über Hargelsberg, St. Florian, Asten, Kronsdorf und Wolfern bis Steyr. Es wurden nur österreichische Fahnen geschwungen und Großteiles rot-weiß-rote und gelbe Plakate geführt. Lautsprecherdurchsagen gab es bei den Tankstellen und den Energie Anbietern. Es war ein Erfolg über das ganze Land unsere Botschaft zu tragen. Für Neutralität Österreich und Für leistbares Leben.

Mein Dank gilt allen Teilnehmern für die wertschätzende Arbeit der DemoLinzFreiheit.com. Es kamen von allen Bundesländern Teilnehmer. Es war beeindruckend. Mein besonderer Dank gilt der Exekutive Steyr Land für ihre professionelle Planung und Durchführung zur Sicherheit des Freiheits-Konvoi. Es entstanden trotz Weihnachtsverkehr keinerlei Stau, das war uns ganz wichtig.

Durch Fackeln und Lichter konnten wir den weihnachtlichen Rahmen beim 100. Spaziergang durch Steyr erhöhen, wir gratulieren ganz herzlich den Spaziergängern und Steyr, das gallische Dorf, zu diesem Jubiläum. Es braucht Mut und Anstand. Das haben wir gezeigt. Steyrer Freiheitsspazierang für Freiheit Grundrechte und Selbstbestimmung, Fairdenken, DemoLinzFreiheit.com

Insgesamt betrachtet eine gelungene Veranstaltung anbei You-Tube-Video Link mit freundlicher Empfehlung von Linz News.

Vorankündigung: PK mit Fritz Sperr und Gottfried Soriat am 18.1.2023 12 Uhr im oö. Presseklub zum Thema CO2&H2O

Pressekonferenz Gollner/Pöttler/Neubauer Österreich im Widerstand

Landtagswahlen in Salzburg (23.4.2023) und NÖ (29.1.2023)

Datum: 15.12.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal C

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.die-gelben.at

