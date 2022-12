AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 12. Dezember

Reporter mit Grenzen: Wie wird Österreichs Journalismus unabhängig von politischen Einflüssen?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 12. Dezember 2022 um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Reporter mit Grenzen: Wie wird Österreichs Journalismus unabhängig von politischen Einflüssen?".

Chat-Affären zwischen Politik und Medien zeigen, wie sehr diese Bereiche in Österreich miteinander verflochten sind. Mit einem neuen Mediengesetz will die Regierung Qualität und Transparenz im Journalismus fördern. Kritikerinnen und Kritiker sehen im Gesetzentwurf alles andere als einen Neustart der heimischen Medienpolitik.

Wie kann Österreichs Journalismus unabhängig von politischen Einflüssen werden?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Es diskutieren: Kurt Egger (ÖVP), Christian Drobits (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Eva Blimlinger (Grüne), Henrike Brandstötter (NEOS)

Expert:innen: Anneliese Rohrer (Journalistin) und Simon Kravagna (FJUM-Forum Journalismus und Medien Wien)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

