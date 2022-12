SPÖ-Feichtinger zum Tag des Ehrenamts: „Österreich ist das Land der Freiwilligen – Danke!“

SPÖ-Forderung nach Gaspreisdeckel auch für Vereine und nach gratis Klimaticket für alle, die Freiwilliges Sozialjahr absolvieren

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heutigen Tages zur Anerkennung von Freiwilligen richtet die SPÖ-Sprecherin für Ehrenamt, Elisabeth Feichtinger, einen großen Dank an die rund 3,7 Millionen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Österreich: „Fast jede zweite Person stellt ihre Energie, Zeit und Menschlichkeit unentgeltlich in den Dienst für die Gemeinschaft. Ohne Menschen, die an ihre Mitmenschen denken, ist eine Gesellschaft zum Scheitern verurteilt. Österreich ist das Land der Freiwilligen - Danke!“ ****

Neben dem Engagement einzelner Individuen gelte es am heutigen Tag insbesondere auch, an Organisationen zu denken, die sich einem besseren Miteinander in einer gemeinsamen Gesellschaft verpflichtet haben. „Immer mehr Vereine haben aufgrund der Teuerung und der enorm gestiegenen Energiepreise große finanzielle Probleme und wissen nicht, ob sie ihre Energierechnungen noch bezahlen können“, so Feichtinger. Sie wiederholt daher die Forderung der SPÖ nach einem Gaspreisdeckel, der neben den Haushalten und der Industrie eben auch Vereinshäusern und anderen Organisationen helfen würde.

Abschließend führt Feichtinger aus, sei der Umgang mit unseren freiwilligen Helfer*innen entscheidend für die Zukunft. Das ehrenamtliche Engagement müsse als wichtige Stütze der Gesellschaft entsprechend gewürdigt werden, „damit sich auch weiterhin so viele Menschen dafür entscheiden, Teil dieser Bewegung zu sein“, betont Feichtinger. In diesem Sinne wird die SPÖ-Sprecherin für Ehrenamt im Rahmen der nächsten Nationalratssitzung einen Antrag zur Finanzierung des österreichischen Klimatickets für Teilnehmer*innen des Freiwilligen Sozialjahres einbringen. Eine Finanzierung des Klimatickets aus Bundesmitteln würde diese nicht nur entlasten, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und das Freiwillige Soziale Jahr sowie das Freiwillige Umweltschutzjahr zusätzlich aufwerten. (Schluss) lk/lp

