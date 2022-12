TECNO und Google sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Anwendererfahrung zu verbessern

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - TECNO, eine innovative Technologiemarke, die weltweit in über 70 Märkten vertreten ist, hat mit Google eine strategische 3-Jahres-Partnerschaft für Software vereinbart, welche die Anwendererfahrung weiter verbessern und dem Smartphone-Markt eine neue Dynamik verleihen wird. Die Partnerschaft wird eine optimierte Anwendererfahrung für TECNO-Smartphones bringen. TECNO-Mobilgeräte werden bei den neuesten Android-Updates an vorderster Front stehen und ein problemloses, geräteübergreifendes Erlebnis ermöglichen.

Die Partnerschaft ermöglicht es TECNO, neue Android-Updates weiterhin zeitnah bereitzustellen. So zählte TECNO zu den ersten Smartphone-Herstellern, die in diesem Jahr mit dem CAMON 19 PRO 5G das Android 13 Beta zur Verfügung stellten, das eine individuellere Oberfläche, eine bessere Spielleistung und einen Einhandmodus bietet.

TECNO hat mit seiner sogenannten „2 to 2 + Double 1 + N" AIoT-Strategie zur Förderung der geräteübergreifenden Konnektivität Pionierarbeit bei der Aufrüstung von intelligenten Geräten und AIoT-Ökosystemen geleistet. „2 to 2" bezieht sich auf die Ergänzung von Einzel- und Heimgeräten mit Audio- und Router-Geräten, „Double 1" steht für Laptop und Smartphone und „N" für TECNOs Ziel, den Verbrauchern in einer vernetzten und technologiegetriebenen Realität unendliche Möglichkeiten zu bieten. Die Zusammenarbeit mit Google wird TECNO dabei helfen, die Konnektivität auf internetfähige Geräte wie Tablets zu erweitern. TECNO hat sich zum Ziel gesetzt, ein vollständig vernetztes und intelligentes Ökosystem zu schaffen, das sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmensanwendern zugutekommt.

Da TECNO über revolutionäre Partnerschaften weitere bahnbrechende Neuerungen auf den Weg bringt, können sich seine Nutzer in mehr als 70 Märkten weltweit auf ein noch angenehmeres und intuitiveres Erlebnis mit verbesserter Konnektivität und Zugänglichkeit freuen.

Als moderne, stilvolle Technologiemarke hat TECNO das digitale Erlebnis für Verbraucher in globalen Wachstumsmärkten revolutioniert und setzt sich unermüdlich für die perfekte Integration von zeitgemäßem, ästhetischem Design mit den neuesten Technologien ein. Mittlerweile hat sich TECNO zu einem anerkannten Marktführer in seinen Zielmärkten entwickelt, der mit einer breiten Palette von Smartphones, intelligenten Wearables, Laptops und Tablets, HiOS-Betriebssystemen und Smart-Home-Produkten modernste Innovationen anbietet.

„Google ist schon seit Langem, genau genommen seit der Markteinführung des ersten Smartphones von TECNO, ein wichtiger Partner für uns", so Jack Guo, General Manager von TECNO. „Durch die Nutzung von Googles Spitzen-Know-how in den Bereichen Software und Innovation, gepaart mit den umfassenden Erfahrungen, die TECNO in der Mobiltelefonbranche in Schwellenländern gemacht hat, werden wir den lokalen Nutzern sichere und zuverlässige intelligente Geräte mit erstklassiger Leistung und exzellenter Anwendererfahrung bieten."

„Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit TECNO im Bereich Android weiter zu stärken. Dies wird dazu beitragen, die digitale Kluft zu überwinden, indem bis 2025 mehr Menschen Zugang zu Smartphones erhalten; wir arbeiten gemeinsam an der Entwicklung hilfreicher Produkte für die nächste Milliarde an Internetnutzern", erklärt Peter Fitzgerald, VP Global Partnerships.

