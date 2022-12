Pro und Contra am Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 aus Kindberg in der Steiermark: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?

Die Unterbringung von Geflüchteten sorgt österreichweit für Streit, auch in Kindberg. Pro und Contra Spezial diskutiert diesen Konflikt mit Politiker:innen und Einwohner:innen

Wien (OTS) - Die Unterbringung von Geflüchteten sorgt österreichweit für Streit, auch in Kindberg. Ab Jänner sollen 250 Asylwerber:innen in der steirischen Stadt leben, ein Umstand, den alle Gemeindefraktionen geschlossen ablehnen. Pro und Contra Spezial diskutiert diesen Konflikt sowie die gesamtösterreichische Asylproblematik mit den zuständigen Politiker:innen und Einwohner:innen vor Ort.



Seit Monaten dominiert die Verteilung geflüchteter Menschen innerhalb Österreichs die Innenpolitik. Außer Wien und Burgenland erfüllt kein Bundesland die vorgegebene Quote zur Flüchtlingsunterbringung. Zuletzt eskalierte der Streit um die Aufteilung, das Innenministerium ließ kurzerhand in mehreren Gemeinden Zelte aufstellen.



Auch im steirischen Kindberg wehrt sich Bürgermeister Christian Sander (SPÖ) und der gesamte Gemeinderat gegen ein geplantes “Massenquartier” in einem ehemaligen Landespflegezentrum. Die Bevölkerung spricht von “Drüberfahren” und hat sich in einer Petition mit mehr als 2.500 Unterschriften gegen die Pläne der Bundesbetreuungsagentur ausgesprochen. Der Konflikt scheint ebenso festgefahren zu sein wie die gesamte Migrationsdebatte in der EU.



Pro und Contra Spezial lädt zur Diskussion zwischen Politik, Gegner:innen und Befürworter:innen direkt vor Ort im steirischen Kindberg.



PULS 4/PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn begrüßt dabei auch:



Ernst Gödl, Sprecher für Integration und Migration, Nationalratsabgeordneter, ÖVP



Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin für Migration, Menschenrechte und Außenpolitik, Nationalratsabgeordnete, Die Grünen



Hannes Amesbauer, Sprecher für Innere Angelegenheiten, Klubobmann-Stellvertreter, Nationalratsabgeordneter, FPÖ



Kübra Atasoy, Vorsitzende Asyl in Not



PRO UND CONTRA SPEZIAL

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20:15 auf PULS 24 & ZAPPN

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 23:00 auf PULS 4 & ZAPPN

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470