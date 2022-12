Stocker: „SPÖ will Österreich für Asylwerber noch attraktiver machen“

Ludwigs Vorstoß ist eine Einladung an alle, sich auf den Weg nach Österreich zu machen

Wien (OTS) - „Die SPÖ will Österreich für Asylwerber noch attraktiver machen, indem diese eine Arbeitserlaubnis erhalten sollen. Dieser Vorstoß des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig ist der völlig falsche Ansatz und bedeutet eine gefährliche Vermischung von Asyl und Migration“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die Aussagen von Michael Ludwig in der gestrigen Pressestunde. „Asyl und qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt sind strikt zu trennen. Alles andere würde einen weiteren Anreiz für illegale Migration schaffen und zu Missbrauch des Asylsystems führen. Die Linie der Volkspartei ist klar: Wir wollen selbst entscheiden, wer zu uns kommt – und nicht die Schleppermafia diese Entscheidung treffen lassen. Ludwigs Vorstoß ist eine Einladung an alle, sich auf den Weg nach Österreich zu machen. Das ist angesichts der hohen Asylzahlen ein brandgefährliches Signal. Fakt ist: Wir müssen die Tore Europas schließen, nicht öffnen.“



„Die SPÖ will ständig neue Pullfaktoren schaffen. All ihre Forderungen der vergangenen Wochen – vom Staatsbürgerschaftsautomatismus, über die leichtfertige Vergabe des Wahlrechts, bis hin zur Arbeitserlaubnis für Asylwerber – sind völlig unverantwortlich und lösen enorme Unsicherheit in der Bevölkerung aus. Diesen linken Träumereien erklären wir als Volkspartei eine klare Absage“, so Stocker abschließend.

