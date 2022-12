10 Jahre Bereitschaftseinheit Wien

Vorfallszeit: 05.12.2022, 10:00 Uhr, Vorfallsort: 1., Schottenring 7-9, Landespolizeidirektion Wien

Wien (OTS) - Am 05.12.2022 feierte die Bereitschaftseinheit Wien (BE) ihr 10-jähriges Bestehen im Rahmen einer festlichen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion.

Neben Ansprachen des Landespolizeipräsidenten in Wien, Dr. Gerhard Pürstl, dem Leiter der Abteilung II/BPD/5 polizeiliche Sondereinsätze des Bundesministeriums für Inneres, Generalmajor Peter Scheibner sowie dem Leiter der Bereitschaftseinheit Wien, Oberst Manfred Ihle wurden auch einige Polizistinnen und Polizisten der Einheit geehrt. Die Wiener Bereitschaftseinheit, welche ihre Hauptaufgaben im Streifendienst im öffentlichen Raum, insbesondere in den öffentlichen Verkehrsmitteln und an neuralgischen Punkten, im großen Sicherheits-und Ordnungsdienst, bei Sonder- und Schwerpunktaktionen aber auch bei Hilfs- und Suchaktionen hat, kann auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken:

594.449 Personenüberprüfungen

101.772 Anzeigen (nach dem Strafgesetzbuch, nach verkehrspolizeilichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmung etc.)

39.731 Organmandate (entspricht € 1.531.193,00)

28.384 Alkovortests, woraus 545 vorläufige Führerscheinabnahmen resultierten

21.504 Festnahmen nach der Strafprozessordnung, nach fremdenrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen aber auch aufgrund nationaler und internationaler Haftbefehle.

Auch in der polizeilich herausfordernden Zeit der Pandemie, hat die BE einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die Einsatzkräfte wurden speziell geschult und mit einer Schutzkleidung ausgerüstet. Bei Amtshandlungen mit vermutlich an Corona erkrankten Personen kamen die sogenannten Kompetenzteams der Bereitschaftseinheit zum Einsatz. Insgesamt ist es zu 2.178 Einsätzen des Kompetenzteams gekommen. Durch das engagierte und motivierte Einschreiten dieser jungen Einheit in der Landespolizeidirektion Wien, gelingt es ihnen Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in der Großstadt beizutragen.

