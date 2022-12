Stocker: "Deutschförderklassen sind für die Integration von Kindern und Jugendlichen unerlässlich"

Alle Menschen, die nach Österreich kommen und hier tatsächlich bleiben dürfen, müssen die deutsche Sprache erlernen

Wien (OTS) - „Die von der Bundesregierung im Jahr 2018 eingeführten Deutschförderklassen sind für die Integration von Kindern und Jugendlichen unerlässlich. Angesichts der hohen Zahl an Ukraine-Vertriebenen – die in Österreich Schutz finden – ist dieses Fördermodell wichtiger denn je. Die Deutschförderklassen sind das bestgeeignete Instrument, um Kindern und Jugendlichen eine hochwertige Deutschförderung und damit einhergehend alle Bildungs- und Berufschancen zu eröffnen. Mit den Deutschförderklassen hat die Bundesregierung einen Erfolgsweg eingeschlagen – an dem wir festhalten werden. Die Bilanz lässt sich sehen: 717 bundesweit etablierte Deutschförderklassen, in denen zurzeit unter anderem 13.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Mit der Deutschförderung von Schülerinnen und Schülern im ordentlichen Status hat die Bundesregierung bereits zu Schulbeginn 2022/23 das Hauptergebnis einer heute veröffentlichten Evaluation erfolgreich umgesetzt. Für die gezielte und individuelle Deutschförderung im ordentlichen Status werden pro Jahr 4,5 Millionen Euro zusätzlich in die Hand genommen. Darauf wird sich die Volkspartei aber nicht ausruhen: Uns ist wichtig, dass weiterhin jede sinnvolle Maßnahme getroffen wird, um nachhaltigen Erfolg im Integrationsbereich sicherzustellen. Denn alle Menschen, die nach Österreich kommen und hier tatsächlich bleiben dürfen, müssen die deutsche Sprache erlernen“, so Stocker abschließend.

