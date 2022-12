Anton Zeilinger: Nobelpreis-Bim fährt um den Wiener Ring

Universität Wien und ÖAW gratulieren dem Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger: Eine Straßenbahn im Nobelpreis-Design ist ab sofort u.a. auf der Linie 1 unterwegs.

Wien (OTS) - Am kommenden Samstag bekommt Anton Zeilinger für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Quantenverschränkung den Nobelpreis für Physik überreicht. Im Vorfeld wird heute eine Straßenbahn im Nobelpreisdesign ihre erste Fahrt in Wien aufnehmen und bis 4. Februar das Bild der Stadt mitprägen.

Die speziell lackierte Tram ist auf Laureat Anton Zeilinger, österreichischer Pionier der Quantenphysik, „gebrandet“. Sie trägt den Schriftzug „Anton Zeilinger“ sowie „Nobelpreis für Physik 2022“. Gemeinsam mit den Aufschriften „Wir entdecken Zukunft“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und „unermüdlich neugierig. Seit 1365“ der Universität Wien sollen die gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft sowie die sensationellen Erfolge österreichischer Forschung ins Bewusstsein gerückt werden.

Wissenschaft im Stadtbild

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, betont: „Anton Zeiliger hat mit seinen beeindruckenden Leistungen im Bereich der Quantenphysik die Erfolge der Wissenschaft einmal mehr in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Er ist damit ein Aushängeschild für den österreichischen Wissenschafts- und Forschungsstandort. Durch die Präsenz seiner Arbeit in der Öffentlichkeit stärken wir in weiterer Folge auch das Vertrauen in die Wissenschaft. Mit der Nobelpreis-Bim wird der Nobelpreis nach Wien geholt und somit ein Zeichen für die Wissenschaft in unserem Land gesetzt. Sie wird bis Februar das Stadtbild schmücken und uns an die großen Leistungen eines österreichischen Ausnahmetalentes erinnern.“

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Mit der Nobelpreis-Straßenbahn rücken wir den fantastischen Erfolg von Anton Zeilinger in die Mitte der Stadt und damit exzellente, österreichische Forschung in das Bewusstsein der Menschen. Der Nobelpreis ist eine großartige und hochverdiente Anerkennung für Zeilingers Arbeit. Die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft freut sich mit Zeilinger, dessen Wirken heute noch gar nicht hoch genug einzuschätzen ist.“

Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien, ergänzt: „Universitäten leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und sichern durch Bildung, Innovation und Fortschritt die Zukunft Österreichs. Der Nobelpreis von Anton Zeilinger ist ein großartiger persönlicher Erfolg und zugleich eine Auszeichnung für den Wissenschaftsstandort insgesamt. Die Nobelpreis-Bim ist ein Symbol dafür, wie unmittelbar Wissenschaft und Forschung in die Gesellschaft hineinwirken und unseren Alltag mitgestalten.“

Quantenphysik an der Weltspitze

Mit der Verleihung des Physik-Nobelpreises an Anton Zeilinger wird nicht nur seine herausragende Karriere mit der höchsten Auszeichnung in der Wissenschaft gekrönt, sondern auch die eindrucksvollen Entdeckungen österreichischer Grundlagenforschung auf höchstem internationalem Niveau gewürdigt. Österreichische Forschung zur Quantenphysik, wie sie an der Universität Wien und der ÖAW betrieben wird, wo Anton Zeilinger forscht, ist Teil der Weltspitze. Herzliche Gratulation an Anton Zeilinger!

Rückfragen & Kontakt:

Sven Hartwig

Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

T +43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at



Cornelia Blum

Leitung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

Universität Wien

Universitätsring 1, 1010 Wien

M +43-664-8175110

cornelia.blum @ univie.ac.at