Feldhofer und Zettl neues Vorstandsteam der Wüstenrot Versicherungs-AG

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Wüstenrot Versicherungs-AG hat in der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 5.12.2022 Herrn Mag. Christian Zettl zum Mitglied des Vorstandes der Wüstenrot Versicherungs-AG einstimmig bestellt. Damit ist die Nachfolge von Herrn Vorstandsdirektor Mag. Gerald Hasler, der mit 31.5.2023 auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt und in den Ruhestand wechselt, neu geregelt.

„Vorstandsdirektor Mag. Gerald Hasler hat zum Erfolg der Wüstenrot Versicherung in den letzten 22 Jahren maßgeblich beigetragen und viele wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats an dieser Stelle bei ihm für seinen außerordentlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Wüstenrot Versicherungs-AG Dr. Stephan Koren.

„Mit Frau Dr. Brigitte Feldhofer, die seit Juli 2021 Mitglied im Vorstand der Versicherung ist, und Mag. Christian Zettl wird die Wüstenrot Versicherung von einem sehr profilierten Team geführt, das unseren erfolgreichen Kurs fortsetzen wird. Beide verfügen über ein hohes Maß an Leadership und fachliche Kompetenz. Frau Dr. Feldhofer kennt als langjährige Mitarbeiterin das Haus sehr gut und gilt als ausgewiesene Expertin im Bereich der Veranlagung, der Lebensversicherung. Sie verantwortet auch das Liegenschaftsportfolio. Die Förderung von ESG-Kriterien zählt zu ihren persönlichen Anliegen, sie steht für die systematische Weiterentwicklung der verantwortungsvollen Veranlagungsstrategie, zu der sich die Wüstenrot Gruppe bekennt. Herr Christian Zettl verfügt über langjährige Erfahrung und profunde Kenntnisse im Bereich der Sachversicherung. Besonders überzeugt hat uns seine Passion für Innovation und sein Interesse für die Realisierung von Wertschöpfungspotentialen im Rahmen des Wandels der gesamten Versicherungsbranche“, sagte Dr. Stephan Koren.

Dr. Brigitte Feldhofer sagte anlässlich der Bestellung von Mag. Zettl: „Wirtschaftliche Stabilität und nachhaltiges Wachstum zeichnen den Konzern seit Anbeginn aus. Als eigenständiges österreichisches Finanzunternehmen kann Wüstenrot flexibel auf die aktuell sehr herausfordernden Zeiten reagieren und für unsere Kundinnen und Kunden Gesamtlösungen aus einer Hand anbieten. Ich freue mich, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin zum Unternehmenserfolg beitragen zu können. Herr Mag. Zettl wird unser Team gut ergänzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Für Christian Zettl zählt die Wüstenrot Gruppe „zu den profiliertesten Finanzdienstleistern am österreichischen Finanzmarkt und das seit fast 100 Jahren. Das Geschäftsmodell von Wüstenrot und die hohe Innovationskraft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und die hohe Kundenzufriedenheit ist ein Garant für nachhaltiges Wachstum“, so Christian Zettl. Er betonte, dass er sich darauf freue als Teil des Teams die Zukunft von Wüstenrot mitgestalten zu können.

