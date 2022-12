Stögmüller/Grüne zum Welttag des Ehrenamtes: Müssen uns des Werts des Ehrenamtes in Österreich bewusst sein

Wien (OTS) - "Österreich ist ein Freiwilligenland, und das ist nicht nur am Welttag des Ehrenamtes ersichtlich. Dennoch freut es mich, wie jedes Jahr am 5. Dezember, die unzähligen Ehrenamtlichen und Freiwilligen in Österreich gebührend zu feiern“, sagt der Ehrenamtssprecher der Grünen, David Stögmüller, und ergänzt: „Knapp die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher über 15 engagiert sich in Vereinen oder Organisationen freiwillig – bis zu 3,5 Millionen Menschen also, die tagein, tagaus unzählige Stunden ihren Mitmenschen und ihrer Umgebung widmen. Das gehört auch gewürdigt und entsprechend unterstützt.“

Die besagte Unterstützung hält Stögmüller für zufriedenstellend: „Im Zuge Grüner Regierungsbeteiligung hat sich schon einiges im Freiwilligenbereich getan – unter anderem durch den Ausbau der Förderungen für die Freiwilligenzentren oder das Internetportal ‚Freiwilligenweb.at‘, das Organisationen und Vereinen wie auch Interessierten eine Informationsdrehscheibe bietet und die Vernetzung der Freiwilligenorganisationen vereinfacht. Besonders erfreut bin ich zudem über den Vorstoß des Sozialministeriums, mit dem Partizipationsprojekt ,Freiwilligenpolitik mitgestalten‘ erstmals direkt die Stimmen vieler ehrenamtlich Engagierter in den Novellierungsprozess des Freiwilligengesetzes einfließen zu lassen.“

„Dennoch müssen wir unsere Millionen Ehrenamtlichen in Österreich weiter fördern, und die freiwillige Arbeit als solche aufwerten und attraktivieren. Wir müssen uns des Werts des Ehrenamtes in Österreich bewusst sein, nicht nur am 5. Dezember sondern 365 Tage im Jahr“, meint Stögmüller.



