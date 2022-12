Hilfswerk International präsentiert: "SABUN die gute Seife"

Die Naturseife aus Olivenöl, handgemacht von syrischen Flüchtlingsfrauen im Libanon. Ein Projekt des HWI zur Selbstermächtigung der Seifenproduzentinnen und ihrer Familien.

Wien (OTS) - dieguteseife.at

„SABUN die gute Seife“ ist keine gewöhnliche Seife. Sie wird von syrischen Flüchtlingsfrauen im Libanon hergestellt. Das Hilfswerk International unterstützt diese Frauen durch den Verkauf der reinen Olivenölseife in Österreich. Wer noch auf der Suche nach einem erschwinglichen, sozial und ökologisch nachhaltigen Weihnachtsgeschenken ist, kann mit SABUN die gute Seife guten Gewissens Freude bereiten.

Foto-Downoad: https://bit.ly/3B5eMhd | Video: youtube.com/watch?v=byRasxckhMY| Websites: dieguteseife.at | hilfswerk.at/international

SABUN die gute Seife: Gut für Midia & Co.



Midia, Izdihar, Jamilla und Jihanne sind syrische Flüchtlingsfrauen im Libanon. Sie beherrschen die Herstellung traditioneller syrischer Olivenölseife: in liebevoller Handarbeit, ganz ohne Chemie. Das Hilfswerk International unterstützt die Frauen beim Vertrieb der guten Seife. Die Einnahmen bedeuten für die Seifenmacherinnen ein faires, selbst erwirtschaftetes Einkommen. Wer SABUN die gute Seife kauft, ermöglicht ihnen und ihren Familien ein Leben in Würde.

Midia und ihre Kolleginnen sind mit ihren Familien vor dem Krieg in Syrien in den Libanon geflohen. Es macht sie stolz, durch den Verkauf der selbst gefertigten Seife ihre Familien versorgen und ihren Kindern eine gute Zukunft bieten zu können.

SABUN die gute Seife: Gut für unsere Haut

Das Besondere an der guten Seife ist, dass sie ganz ohne Zusatzstoffe auskommt. Sie besteht aus reinem, libanesischem Olivenöl, Seifenlauge, Wasser – und sonst nichts. Somit pflegt und reinigt sie auch sensible Haut besonders schonend.

Gut für die Umwelt

Die handgemachte Seife wird kalt gepresst. Das heißt, der Herstellungsprozess benötigt keinen großen Energieaufwand. Die Verwendung lokaler, libanesischer Ressourcen reduziert die Umweltbelastung.

Die gute Seife als (Weihnachts-)Geschenk

Die Seife eignet sich besonders zum Weiterschenken. Denn: Wer freut sich nicht, wenn Schenken gelebte Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet?

Wo kann ich die gute Seife bestellen und wie viel kostet sie?

Bestellen können Sie die Seife unter www.dieguteseife.at, per E-Mail an office@dieguteseife.at oder telefonisch unter +43 1 405 75 00-112. SABUN die gute Seife wiegt ca. 100 g und kostet € 9,90 pro Stück. Innerhalb von Österreich versendet sie die VertriebsGmbH mit einer Versandpauschale von zusätzlich € 5,10. Die Seife kann auch im Büro des Hilfswerk International in Wien abgeholt werden: 1120 Wien, Grünberg­straße 15/2/5. Innerhalb Wiens wird sie ohne Aufpreis auch per Boten zugestellt.

Wer steckt hinter SABUN die gute Seife?

Die gute Seife ist ein Projekt von Hilfswerk International, einer österreichischen und weltweit tätigen Hilfsorganisation, die seit 1978 Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit leistet. Wir stehen Menschen in Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk International weltweit benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale (wieder) zu entfalten, und stärkt diese langfristig.



Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel, Leiterin Kommunikation

+43 1 405 75 00 112, +43 676 87 87 60110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

http://www.hilfswerk.at/international