Nikolofeiern in den Wiener Kindergärten

Auch dieses Jahr finden rund um den 6. Dezember Nikolofeiern in den Wiener Kindergärten statt

Wien (OTS) - Schon seit vielen Tagen wird in den Wiener Kindergärten mit großer Begeisterung das Nikolofest vorbereitet. Die Kinder gestalten dabei Nikolosackerl, es werden Bilderbücher betrachtet und Geschichten erzählt. Begeistert singen die Jüngsten Nikololieder. Besondere Freude bereitet es den Kindern, sich auch selbst im Kindergarten als Nikolo zu verkleiden und Gutes zu tun, wie es die Legende von Nikolaus von Myra erzählt, der vor vielen hundert Jahren gelebt hat.

„Im Kindergarten haben Feste eine lange Tradition, dazu zählt auch das Nikolofest. Dieses ganz besondere Fest vermittelt gerade in der heutigen Zeit viele wichtige Botschaften, ganz besonders jedoch, dass wir gerade in schwierigen Zeiten füreinander da sind“, betont Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.



Der Höhepunkt der stimmungsvollen Vorbereitungen im Kindergarten ist das Nikolofest selbst, das ganz auf die Bedürfnisse der Kinder in der jeweiligen Gruppe abgestimmt wird. Dabei gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Nikolofest gefeiert werden kann. Manchmal verkleidet sich jemand aus dem Kindergarten-Team oder die Kinder selbst als Nikolo. Manchmal aber ist der Nikolo nicht zu sehen, sondern er hinterlässt seine Spuren und Geschenke an einem bestimmten Platz.



“In den Wiener städtischen Kindergärten stehen die Interessen der Jüngsten, die gemeinsame Vorbereitung sowie das miteinander Feiern in der Kindergartengruppe im Mittelpunkt und bleiben den Kindern viele Jahre in Erinnerung. Wir feiern das Nikolofest als Zeichen für Menschlichkeit, Solidarität und Nächstenliebe”, sagt Kurt Burger, Abteilungsleiter-Stellvertreter der Stadt Wien – Kindergärten.

„Es ist eine wunderbare Aufgabe mit Kindern Feste vorzubereiten und gemeinsam zu feiern. Wir sehen es auch als Bildungsauftrag, dass Kinder Traditionen kennenlernen und wir Gemeinsamkeiten zwischen den Festen aus verschiedenen Kulturen entdecken. Denn nach unserem Verständnis ist die Basis jedes pädagogischen Handelns eine Kultur des Miteinanders, der Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Menschen“, sind sich die Geschäftsführer*innen von Diakonie Bildung, KIWI – Kinder in Wien, St. Nikolausstiftung und Wiener Kinderfreunde einig.

“Getragen von der christlichen Nächstenliebe gestalten wir eine Gemeinschaft, in der Bewahrung von Traditionen und der Geist des Evangeliums in unserer Arbeit sichtbar wird. In den Kindergärten und Horten der KKTH wird das Nikolausfest unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes der Kinder geplant und gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Geschichte vom hl. Nikolaus. Sie zeigt uns, dass die Liebe zu den Mitmenschen im Mittelpunkt unseres Tuns stehen soll. Der heilige Nikolaus beurteilt nicht das Verhalten der Kinder, er nimmt sie an, wie sie sind.Eine ganzheitliche Gestaltung der Feier stärkt die Gemeinschaft in der Kindergruppe und spricht die gesamte Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes an!”, sagt Patricia Rathkolb von der Vereinigung Katholischer Kindertagesheime abschließend.





