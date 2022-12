AVISO: Gewaltschutzgipfel 2022 "Gemeinsam gegen Gewalt"

Pressekonferenz am Dienstag, den 6. Dezember im Palais Niederösterreich

Wien (OTS) - Im Rahmen der Internationalen Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen lädt Frauenministerin Susanne Raab am 6. Dezember 2022 gemeinsam mit Justizministerin Alma Zadić, Innenminister Gerhard Karner und Sozialminister Johannes Rauch zu einem Gewaltschutzgipfel ins Palais Niederösterreich. Ziel der Veranstaltung ist Austausch und Vernetzung mit Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Gewaltschutzeinrichtungen, der Wissenschaft, Polizei und Justiz, um so das Bewusstsein für die unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen zu stärken und die nachhaltigen Folgen für die Betroffenen in den Fokus zu rücken.

Termin für Medien:

11.15 Uhr

PRESSEKONFERENZ der Ministerinnen Raab und Zadić sowie der Minister Karner und Rauch

Ort: Herrensaal, 1. Obergeschoss, Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien (Einlass ab 10.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während dieses Medientermins eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten des Palais Niederösterreich Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

+43 1 53115-202448