AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Einkommensanalyse 2021

St. Pölten (OTS) - Am 12. Dezember 2022 wird die aktuelle Einkommensanalyse der AK Niederösterreich präsentiert. Wie viel verdienten die Beschäftigten mit einem Arbeitsplatz in Niederösterreich im vergangenen Jahr? In welchen Bezirken verdienten die Arbeitnehmer*innen am meisten, in welchen am wenigsten? Wie groß ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Welche interessenspolitischen Forderungen ergeben sich daraus für die Arbeiterkammer Niederösterreich?



Mit:

- AK Niederösterreich Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser

- AK-Wirtschaftsexperte Mag. Matthias Koderhold



Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.



Anmeldungen bitte unter presse @ aknoe.at.



Pressekonferenz zur Einkommensanalyse der AK Niederösterreich

Datum: 12.12.2022, 10:00 Uhr

Ort: ArbeitnehmerInnen-Zentrum St. Pölten

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit, Dr. Gerhard Zahler-Treiber,

Tel.: 057171-21924; E-Mail: gerhard.zahler-treiber @ aknoe.at