Nachhaltiges Bauen „Made in Austria“: Auszeichnung für internationale Projekte mit österreichischem Know-How

Am 30. November erhielten 14 Gebäude den Austrian Green Planet Building®Award 2022

Wien (OTS) - Österreichische Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe spielen auch international in der Top-Liga mit. Dies beweisen herausragende, nachhaltige Bauprojekte in Belgien, Canada, China, Dubai, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Norwegen und Philippinen.

Am 30. November 2022 wurden jene österreichischen Unternehmen mit dem Austrian Green Planet Building®Award ausgezeichnet, die bei den nachhaltigen Bauprojekten maßgeblich beteiligt waren. Ob Hochhaus, Bürogebäude, Supermarkt, Bank, Kaffeerösterei, Museum, Kirche, Flughafen, Outlet-Store, Elektronik-Geschäft, Wohn oder -Tourismusgebäude – alle Projekte haben den Fokus auf Nachhaltigkeit.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Er überträgt die strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld.

Jürgen Schneider (BMK) und Patrick Sagmeister (AWA, WKÖ) überreichten die Urkunden und Plaketten in der von Robert Lechner (ÖÖI und pulswerk) moderierten Veranstaltung.

Folgende 11 Projekte erhielten den Austrian Green Planet Building® Award 2022:

Austrian Pavilion EXPO20 Dubai (ARE ) – Beispiel für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei temporären Gebäuden

) – Beispiel für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei temporären Gebäuden Apple Garden (KAZ) – Energieautarkie egal zu welcher Jahreszeit

– Energieautarkie egal zu welcher Jahreszeit Active Energy Building (LIE) – innovative Haustechnik und adaptives Tragewerk

– innovative Haustechnik und adaptives Tragewerk Roman Orthodox Church (KAZ) – energieautarke Produktion des Strom-, Wärme- und Kühlungsbedarfs

– energieautarke Produktion des Strom-, Wärme- und Kühlungsbedarfs Montagne du Parc (BEL) – umfassendes Nachhaltigkeitskonzept entlang des gesamten Lebenszyklus

– umfassendes Nachhaltigkeitskonzept entlang des gesamten Lebenszyklus TechnoDom (KAZ) – Energieeffizienz trotz extremer klimatischer Bedingungen

– Energieeffizienz trotz extremer klimatischer Bedingungen Trinkwassermuseum (CHN) – höchste Energieeffizienz im Passivhaus-Standard in einem Wasserschutzgebiet

– höchste Energieeffizienz im Passivhaus-Standard in einem Wasserschutzgebiet Brock Commons Tallwood House (CAN) – konsequente und energieeffiziente Umsetzung der Massivholzbauweise bei einem Hochhaus

– konsequente und energieeffiziente Umsetzung der Massivholzbauweise bei einem Hochhaus Zero Carbon Resorts (PHL) – ressourcenschonende Errichtung und Betrieb eines Tourismusgebäudes

– ressourcenschonende Errichtung und Betrieb eines Tourismusgebäudes Passive House Offic (CHN) – erstes Passivhaus-Bürogebäude in seiner Klimazone

– erstes Passivhaus-Bürogebäude in seiner Klimazone Designer Outlet Croatia (HRV) – ressourcenschonendes Energiekonzept

Drei Gebäude erhielten erstmals den Austrian Green Planet Building® Technology Award:

Kaffeerösterei Joh. Johannson (NOR) – innovatives Dachtragewerk aus Holzelementen als Beitrag zum nachhaltigen Energiekonzept der Rösterei

– innovatives Dachtragewerk aus Holzelementen als Beitrag zum nachhaltigen Energiekonzept der Rösterei Mactan Cebu International Airport (PHL) – erdbebensichere und hohen Windlasten standhaltende Dachkonstruktion aus Brettschichtholz

– erdbebensichere und hohen Windlasten standhaltende Dachkonstruktion aus Brettschichtholz KIWI Lerberg (NOR) – charakteristische Dachkonstruktion in Holzbauweise mit hoher Traglast für Schnee und Begrünung



Der Austrian Green Planet Building Award 2022, verliehen am 30.11.22, würdigte weltweit nachhaltiges Bauen „Made in Austria“. 14 internationale Gebäude bieten wegweisende Konzepte im Bereich Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Versorgung mit erneuerbaren Energien in der Baubranche. Die beteiligten österreichischen Firmen trugen mit ihrem Know-How und ihrem Können wesentlich dazu bei den Faktor Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft zu etablieren.

AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke

