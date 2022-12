AVISO Pressekonferenz Dienstag, 13.12.2022, 10 Uhr: MAK eröffnet "THE FEST. Zwischen Repräsentation und Aufruhr"

Wien (OTS) - Mit der Ausstellung "THE FEST. Zwischen Repräsentation und Aufruhr" (MAK Ausstellungshalle, 14.12.2022–7.5.2023) lädt das MAK auf einen vielgestaltigen, opulenten Parcours ein, der Kulturen und Geschichten des Feierns – quer durch die Jahrhunderte – anschaulich und erlebbar werden lässt. Eingebettet in eine ungewöhnliche Ausstellungsgestaltung des österreichischen Bildhauers Peter Sandbichler, vermitteln mehr als 650 Objekte in Blitzlichtern den Gestaltungsreichtum von Festen zu unterschiedlichsten Anlässen und quer durch Zeit und gesellschaftliche Entwicklung. Ob mondäne Maskenbälle, politische Feiern und subversive Künstler*innenfeste oder zeitgenössische Clubveranstaltungen: so unterschiedlich die Menschen und Anlässe zum Feiern sind und waren, es steckt meist ein großer gestalterischer Wille dahinter.



Dienstag, 13.12.2022, 10 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter presse @ MAK.at



MAK Ausstellungshalle

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



Lilli Hollein, Generaldirektorin, MAK

Brigitte Felderer, Gastkuratorin



Dienstag, 13.12.2022, 19 Uhr

Freier Eintritt



